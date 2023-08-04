السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

نقل عربات القطارات الجديدة من ميناء الإسكندرية لورش السكك الحديدية

عربات القطار
عربات القطار

قامت الهيئة القومية للسكك الحديدية، بالإشراف على نقل عربات القطارات الجديدة التي وصلت الميناء إلى ورش السكك الحديدية.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يتم أخبار العربات وتجهيزها ليتم ضمها على الأسطول خلال الساعات القادمة. 

وكان الفريق مهندس  كامل الوزير- وزير النقل أعلن وصول 15 عربة درجة ثالثة مكيفة  جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية إلى ميناء الإسكندرية قادمة من المجر ليصل إجمالي ما تم الانتهاء من توريده حتى الآن إلى عدد 800 عربة (499 عربة تهوية ديناميكية + 301 عربة درجة ثالثة مكيفة ). 

وقال: يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد وذلك في إطار صفقة الـ(1350) عربة سكة حديد جديدة للركاب وفي إطار الاتفاق المُبرم بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية وشركة جانز مافاج المجرية لتصنيع وتوريد باقى عربات الصفقة. 

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صفقة الـ 1350 عربة

وأشار إلى أن صفقة الـ 1350 عربة تتكون من 850 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ الهيئة و50 عربة بوفيه ثالثة مكيفة و180 عربة مكيفة درجة ثانية فاخرة و90 عربة مكيفة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة فاخرة) بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة تهوية ديناميكية.

 

تطوير قطاع السكك الحديدية

وأضاف الوزير أن الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قطاع السكك الحديدية ودعمه بالوحدات المتحركة الحديثة، لافتًا إلى أن الصفقة تساهم فى رفع كفاءة التشغيل اليومى وانتظام جداول التشغيل وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد للمحافظة على استمرارية تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب.

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