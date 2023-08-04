تامر هجرس يحتفل بخطوبة ابنته

تامر هجرس، احتفل الفنان تامر هجرس مؤخرًا بحفل خطوبة ابنته تمارا من شاب خارج الوسط الفني، بحضور العديد من الأهل والأصدقاء.

في هذا السياق، شارك تامر هجرس مجموعة من الصور، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، حيث ظهر من خلالها مع ابنته وهو يحتضنها وكتب معلقًا: الله حافظ، كما نشر صورة أخرى برفقة وزوجته وابنته وخطيب ابنته تمارا.

على الجانب الآخر، كان قد قال الفنان تامر هجرس: "ما تابعتش مسلسلات رمضان اللي فات، علشان الشهر دا بالنسبة لي عبادة ورياضة وعزومات عائلية، وقررت إني ما أروحش أي سحور، ومش عايز أسهر وأفطر بس مع حبايبي".

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التزام تامر هجرس الديني

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أسرار النجوم" المذاع على إذاعة نجوم إف إم: "قررت في شهر رمضان اللي فات إني ألتزم في العبادة وأداء صلاة التراويح وقراءة القرآن".

غسل الروح بالعبادة

وأكد تامر هجرس: "الصلاة وقراءة القرآن بالنسبة لي نوع من التأمل والبعد عن الدوشة والزحام في المخ، والتركيز فقط في ربنا وهذا الأمر بيغسل الروح وأخرج بني آدم تاني".

قناعة ورضا تامر هجرس

وتابع: "الحمد لله أنا مش نفسي في حاجة وأنا مكتفي بكل الأشياء ومش طماع عايز يبقى عندي قناعة ورضا والإيمان وأقرب لربي دايمًا وأبقى مكتفي ومبسوط وأي إضافة تيجي تبقى خير وبركة من عند الله".

في وقت سابق كشف الفنان تامر هجرس عن الإصابة التي تعرض لها وهو في سن صغيرة قائلًا: “الناس كانت فكرة إني عملت عملية مؤخرًا واتشليت، ولكن اللي حصل إني وأنا صغير كنت بتسلق الجبال”.

أزمة تامر هجرس الصحية

وأضاف "تامر" من خلال لقائه مع "فيتو": “اتزحلقت وحتى فيه جلد اتحرق في أيدي ووقعت على العمود الفقري وحصل شرخ وبعد كام سنة الشرخ وصل لآخره والفقرة وقعت على العصب وعملي حاجة في رجلي كنوع من الشلل فما كنتش بعرف أحركها كويس”.

وتحدث "هجرس" عن العملية الجراحية التي خضع لها قائلًا: “وكان لازم أعمل عملية بسرعة وعملتها في ألمانيا والأطباء رجعوا الفقرة مكانها واستعانوا بالحديد والمسامير وبقيت زي الفل”.

كما كشف الفنان تامر هجرس عن سر غيابه عن الساحة الفنية بعد عودته مجددًا بمشاركته في فيلم "شوجر دادي".

أسباب غياب تامر هجرس عن السينما

وقال "هجرس" خلال لـ "فيتو": "أنا ما أعرفش أنا غبت ليه.. بس يمكن الناس بتحس بكدا علشان ما عملتش أفلام.. بس أنا بعمل مسلسلات وموجود بشكل دائم".

وأضاف: "بحاول أعمل كل سنة حاجة تعمل فرق مع الجمهور ولكن أنا بقى لي فترة ما عملتش أفلام ما أعرفش ليه؟ يمكن عشان ما اتعرضتش عليَّ حاجة كويسة كنت محتاج أوافق عليها وما وافقتش.. بصراحة أنا رفضت حاجات ما كانش ليها أي لازمة وما كانتش هتبقى أي إضافة ليَّ".