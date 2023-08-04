خريطة افتتاحات المساجد الجديدة اليوم في محافظات الجمهورية

تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة، 15 مسجدًا منها 12 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 50 مسجدًا منها 40 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

1. كلوتة - عزبة كلوتة - المراشدة - الوقف

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. الشهايبة - الربع - تمي الأمديد

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

3. السلام محلة كيل - مركز أبو حمص

4. عزبة العمدة القبلية - الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى

5. الكوم الأحمر - زاوية نعيم - أبو حمص

6. الرحمن - عزبة لاشين - الدلنجات

مديرية أوقاف الفيوم

م المسجد وعنوانه

7. أولاد فهمي - بعبش - طامية

8. الر حمة - كحك بحري - الشواشنة - يوسف الصديق

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

9. الجديد - الورق - سيدي سالم شرق

10. الرحمن - قرية 18 الأبعادية - الحامول

مديرية أوقاف الشرقية

م المسجد وعنوانه

11. الرحمة - كفر النصيري - هربيط - أبو كبير

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

12. التوحيد - نجع أبو رجل - مركز العسيرات

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف السويس

م المسجد وعنوانه

1. أبو الليف - حي السويس

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

2. الرحمن - زليتم - نجع حمادي

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م المسجد وعنوانه

3. النور - كفر دفرية - كفر الشيخ

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