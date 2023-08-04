رسالة محمد صبحي لرونالدو بعد مباراة الزمالك والنصر السعودي

الزمالك والنصر السعودي، حرص محمد صبحي، حارس مرمى نادي الزمالك، على توجيه رسالة خاصة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد اللقاء الذي جمعهما الخميس في البطولة العربية.

وتعادل النصر السعودي مع الزمالك بنتيجة 1-1 ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ونجح النجم رونالدو في قيادة فريقه النصر لتعادل ثمين مع الزمالك، ليضمن الفريق السعودي التأهل من دور المجموعات.



ونشر محمد صبحي، رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "الفقدان يوفر الحكمة.. سأعمل بجد حتى نلتقي مرة أخرى".

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وصعد النصر بهذا التعادل مع مدربه البرتغالي لويس كاسترو، إلى الأدوار الإقصائية من البطولة العربية، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط محتلًّا المركز الثاني خلف الشباب المتصدر.

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على إستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو: "نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".