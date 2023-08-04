كشف ملابسات فيديو تعدي مسجل خطر على صاحب مكتب بسبب ثمن تركيب كاميرات المراقبة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تضرر أحد الأشخاص لقيام آخر بالتعدي عليه وإحداث إصابته وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت الاجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر "بعصا خشبية" وإحداث إصابته بسبب خلافات بينهما بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مالك مكتب لتركيب كاميرات المراقبة - مقيم بدائرة القسم بقيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته على إثر مطالبة المجني عليه "للجاني" بباقي مستحقاته المالية مقابل تركيب كاميرات مراقبة بالمحل خاصته.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.