فاروق جعفر: أوسوريو أهدى بطاقة الصعود للنصر السعودي.. ورحيله القرار الأفضل

أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن خوان أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، أهدى بطاقة الصعود لصفوف النصر السعودي، مبديًا دهشته من حالة الانقسام حول المدرب، في ظل الاختلاف حول تقييمه مديرا فنيا للفريق الأبيض.

وقال جعفر عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تغييرات أوسوريو غريبة، بعدما سحب سيف الجزيري ودفع بـ عمر جابر وشيكابالا في خط الهجوم، بينما كان الجزيري هو الأفضل ونجح في الحصول على ركلة جزاء، ورغم ذلك هناك لاعبون قدموا مستوى جيدا مثل عمرو السيسي ودونجا".

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وأضاف: "الكرة الوحيدة الخطيرة التي لعبت على مرمى الزمالك، تم تسجيلها من رونالدو، في غياب الظهير الأيسر بعدما تم نقل فتوح من مكانه، وافتقد الفريق للتغطية العكسية في هذه اللعبة".

وأكمل: "المفترض أن يلعب أوسوريو على قدرات لاعبي الزمالك، ولا أعرف سر إصراره على تغيير مراكز اللاعبين، وكان قريبا من الفوز، ولكنه قام "بالتأليف" ولم أفهم تغييراته في الشوط الثاني، ورونالدو كان غائبا طوال اللقاء حتى شاهدناه يسجل الهدف، وكريستيانو لم يفعل شئ سوف الهدف".

وأردف: "هناك لاعبون استعادت الثقة بشكل كبير من خلال البطولة العربية، مثل حسام عبد المجيد وأحمد فتوح وكذلك زيزو، وأخطاء الجهاز الفني ساهمت في الخروج المبكر من البطولة".

واستطرد: "رأيي هو رحيل أوسوريو، فهو لا ينزل لمستوى اللاعبين ولا اللاعبين ستصعد لمستوى تفكيره، ولا يسمع الآخرين ولذلك أرى أنه من الأفضل رحيله، ولا يجب الدفاع عنه بعد فقدان كل البطولات هذا الموسم وخسر مع الزمالك معظم المواجهات القوية".

وأتم: "صفقات بيراميدز تدل على أنه يطمع في التتويج بالبطولات، ويضم عناصر مميزة، وسيف جعفر سيدخل في منافسة مع اللاعبين والأفضل هو من يشارك، كما أن محمد حمدي من أبرز اللاعبين في مصر خارج الأهلي والزمالك".

الزمالك والنصر السعودي

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أهداف مباراة الزمالك والنصر السعودي

سجل أحمد سيد زيزو الهدف الأول لنادي الزمالك في شباك النصر السعودي عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 53، وسجل كريستيانو رونالدو هدف التعادل لنادي النصر في شباك نادي الزمالك بالدقيقة 86 عن طريق رأسية قوية.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

الشباب (7 نقاط) النصر (5 نقاط) الزمالك (4 نقاط) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط)

تصريحات أوسوريو

تحدث خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة فريقه أمام النصر السعودي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وأكد أوسوريو أنه فخور وسعيد بأداء لاعبي الزمالك أمام فريق كبير مثل النصر السعودي.

وتابع أوسوريو:"نجحنا في تحجيم خطورة لاعبي النصر وقدمنا مباراة كبيرة أمام فريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين".



وأضاف أوسوريو:"سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق كان له دور مهم في اللقاء وهو تعطيل اللاعب الذي يشارك في مركز 6 بفريق النصر السعودي".



أوضح أوسوريو: "التغييرات كان هدفها منح الفريق مزيد من التفوق وضخ الدماء في صفوف الفريق الأبيض، كما أن حمزة المثلوثي حصل على بطاقة صفراء ودفعت بسيد عبد الله "نيمار" بجواره للحد من خطورة ساديو ماني".

وشدد مدرب الزمالك: "تبديل سيف الدين الجزيري لم يتراجع للدفاع، ولكنه حافظ على أفكاره الهجومية وجميع اللاعبين قدموا أفضل ما يمكن تقديمه في لقاء النصر".