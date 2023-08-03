"عادلون" يجذب جمهور المهرجان القومي للمسرح بحضور لجنة تحكيم العروض (صور)

قدمت فرقة بورسعيد الإقليمية المسرحية، التابعة لهيئة قصور الثقافة، العرض المسرحي "عادلون" وذلك على خشبة مسرح الغد بالعجوزة، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة، برئاسة الفنان محمد رياض.

لجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح

وشهد العرض في أولى لياليه بالمهرجان حضور لجنة تحكيم العروض والتي تتكون من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل.

بالإضافة إلى المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر حلمي هلالي، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

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كما امتلأت قاعة مسرح الغد بالجمهور قبل انطلاقه، حيث اصطف الجمهور في طوابير طويلة لحضور العرض وذلك قبل انطلاقه.

مسرحية عادلون

مسرحية "عادلون" عن رواية "الأبرار" للكاتب ألبير كامو، وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي حول منظمة تخطط لقتل الطغاة، وتسعى كل شخصية من فريق عمل المنظمة إلى تنفيذ العدالة من وجهة النظر الخاصة بها.

و تتصاعد الأحداث والصراعات بين الشخصيات، ليؤكد العرض في نهايته على فكرة أن العدالة تتحقق بشرف وحرية وحب وليس عن طريق القتل أو العدائية.

أبطال مسرحية عادلون

المسرحية تمثيل مصطفى العوضي، إبراهيم هيكل، مصطفى ناصر، ليلى عبد القادر، أحمد سعد، ساجد النيلي، محمد رزق، محمد جمعة، عمر ياسر، مصطفى سعد، محمد نصر، مازن هاني، آلاء الحلوجي.

العرض إعداد خالد توفيق ومحمد رزق، إخراج أحمد يسري، ديكور وملابس إسلام جمال، تصميم إضاءة وليد درويش، ماكياچ خلود أبو العينين، تصوير وجرافيك عمرو ميكانو، مخرج مساعد عصام محمد، مخرج منفذ عبد الرحمن خلاف.

المهرجان القومي للمسرح

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

عروض المهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض.

أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.