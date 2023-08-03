عزيز الشافعي: منجحتش في الغناء علشان مش مطرب وغنيت في الأفراح بـ 15جنيها

عزيز الشافعي، قال الملحن عزيز الشافعي: "أنا منجحتش في الغناء لأن أنا مش مطرب، ومش شايف إني هبقى بسهولة من أبرز 10 مطربين، ولكن بسهولة ممكن أبقى من أحسن 10 ملحنين أو أحسن ملحن".



أغاني عزيز الشافعي

ولفت خلال لقائه ببرنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم بقناة “القاهرة والناس”: "عندي أغاني نجحت وأغاني منجحتش".



أفضل اغاني عزيز الشافعي

وأشار عزيز الشافعي: "أقرب لحن إلى قلبي، بطمن عليك لـ عمرو دياب، وأغلب ألحاني صعبة ومحتاجة مطرب متمكن".

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مطرب الأفراح

ولفت: "اشتغلت مطرب في الأفراح وأنا في الثانوية العامة وكنت باخد 15 و20 جنيها وكنت بغني لـ هشام عباس وإيهاب توفيق ".

رسالة عزيز الشافعي للملحنين

في نفس اللقاء، قال الملحن والشاعر الغنائي عزيز الشافعي: "الوحيد اللي ممكن يلحن كلماتي هو الموسيقار محمد عبد الوهاب".



وأضاف: "أي ملحن بيتقمص مني بقول له الرد يبقى بالشغل مش بالقمص".

انتماء عزيز الشافعي للزمالك



وأكد عزيز الشافعي: "أنا زملكاوي جدًّا ولما النادي الأهلي بيلعب في أفريقيا مش بشجعه لكن بشجع المنافس".

حلقة عزيز الشافعي



حلقة عزيز الشافعي تذاع كاملة على قناة القاهرة والناس مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً.



في وقت سابق، كشف الملحن والكاتب عزيز الشافعي، سر اختيار الموسيقى العبقرية التي خرجت بها أغنية والله أبدًا، للهضبة عمرو دياب، التي باتت حديثًا للمصريين والعالم العربي بعد طرحها بساعات أمس الخميس.

كلمات أغنية والله أبدًا للهضبة عمرو دياب



وسرد الملحن عزيز الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" كواليس أغنية والله أبدًا، قائلًا: إنه عقب الانتهاء من كتابة أغنية والله أبدًا، التى دمج فيها أبيات من نونية الشاعر الأندلسي، ابن زيدون، مع أبيات شعر حديثة كتبها هو، والتي استغرق الإعداد لها عام ونصف، بمتابعة دقيقة من الهضبة عمرو دياب.

كواليس كتابة عزيز الشافعي وتلحين والله أبدًا



وحول موسيقى أغنية والله أبدا، التى نالت استحسان الجمهور المصري والعربي، أنه عقب الاستقرار على الكلمات النهائية واختيار أبيات ابن زيدون، ودمجها بالشعر الحديث، وسر اختيار الشعر الأندلسي بعد تفكيره فى بداية الأمر فى مدارس تاريخية مختلفة منها الشعر الجاهلي، بدأ فريق العمل التفكير فى الموسيقى، واختار الشافعي موسيقى أندلسية لكنها تتسم بروح معاصرة، وبعد تم إسناد المهمة للموزع عادل حقي، واقترح الهضبة الشكل النهائى لموسيقى والله أبدا، لتناسب الأجواء الصيفية كونها أقرب لموسيقى الشواطئ.

سر اختيار قصيدة ابن زيدون في أغنية والله أبدًا



وقال الشافعي، كاتب وملحن أغنية والله أبدًا، أن الهضبة عمرو دياب، بعدما سمع كلمات أغنية والله أبدًا، بدأ في سؤاله عن كافة التفاصيل كعادته في اختيار أعماله وجميع المعاني وسر دمج أبيات من قصيدة ابن زيدون مع الشعر الحديث، لدرجة حرص فريق العمل على معرفة حقيقة كتابة ابن زيدون الديوان لنجله أم حبيبته الأميرة ولادة بنت المستكفي، حسب الروايات التاريخية المتدولة عن ديوان أضحى التنائي بديلًا من تدانينا.