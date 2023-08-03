خيانة عسكرية فى أمريكا، اعتقال عنصرين بالبحرية بتهمة التجسس لصالح الصين

اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم اثنين من البحارة لتوجيه تهم لهم تتعلق بالأمن القومي والتجسس لصالح الصين.

عناصر في البحرية الأمريكية متهمون بالتجسس لصالح الصين



وقال مسؤول أمريكي، إن السلطات ألقت القبض على بحار يبلغ من العمر 22 عاما، والذي كان يعمل على متن سفينة، في سان دييجو، وذلك لاتهامه بـ التجسس لصالح الصين لإرسال معلومات دفاع وطني إليها.



وأضاف المسئول الأمريكي: إنه "تم اعتقال بحار آخر في قاعدة بحرية في مقاطعة فينتورا شمال لوس أنجلوس ووجهت إليه تهمة التآمر وتلقي رشوة من مسؤول صيني. وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية والصين في صراع مفتوح تكثر فيه عمليات التجسس سواء من قبل أجهزة المخابرات أو من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية.

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وفي وقت سابق كشفت السلطات الصينية عن قضية فساد كبرى تتعلق بالجيش، وقامت بكين بعمليات إقالة جماعية لعدد من القادة والمسئولين في البلاد.وتحققت هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية (CMC)، عن وجود فساد كبير من قبل جنرالات في الجيش.

وفتحت السلطات الصينية تحقيقا مع جنرالات الجيش الصيني بتهم بفساد، رغم أن بعضهم من مطوّري الترسانة النووية والصاروخية.

وفي السياق ذاته قالت الصحف الصينية إن الموقوفين عدد من كبار القادة السابقين والحاليين في سلاح الصواريخ التابع للجيش، كما أنهم ذوو نفوذ على الترسانة النووية.



تحقق هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، مع لي يوتشاو، القائد الثالث للقوة الصاروخية المنشأة خلال إصلاح شامل للجيش عام 2015، وكذلك مع تشانج تشن تشونج، وليو جوانجبين، من نوابه السابقين والحاليين.لم تكن هناك إعلانات عامة عن أي تحقيق مع الجنرالات، لكن يُعتقد أن المحققين احتجزوهم في مكان ما.

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