الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

إقالة قادة عسكريين وسياسيين، ماذا يحدث فى الصين؟

الصين، فيتو
الصين، فيتو

عمدت الصين إلى إقرار عمليات إقالة جماعية لعدد من القادة والمسئولين في البلاد، حيث تحقِّق هيئة مكافحة الكسب غير المشروع التابعة للجنة العسكرية المركزية الصينية (CMC)، وفق ما ذكرت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية.

جنرالات الجيش الصيني

وتحقق الصين مع جنرالات الجيش الصيني بتهم بفساد، رغم أن بعضهم من مطوّري الترسانة النووية والصاروخية.

قالت الصحيفة، إن الموقوفين عدد من كبار القادة السابقين والحاليين في سلاح الصواريخ التابع للجيش، كما أنهم ذوو نفوذ على الترسانة النووية.

Advertisements

تحقق هيئة مكافحة الكسب غير المشروع، مع لي يوتشاو، القائد الثالث للقوة الصاروخية المنشأة خلال إصلاح شامل للجيش عام 2015، وكذلك مع تشانج تشن تشونج، وليو جوانجبين، من نوابه السابقين والحاليين.

تحقيق مع الجنرالات

لم تكن هناك إعلانات عامة عن أي تحقيق مع الجنرالات، لكن يُعتقد أن المحققين احتجزوهم في مكان ما.

والتحقيق بدأ في وقت ما بعد شهر مارس، ويعد لي يوتشاو أكبر جنرال تم الكشف عنه في التحقيق الأخير، والذي تمت ترقيته إلى اللجنة المركزية للحزب، المكونة من 205 أعضاء، في أكتوبر، ويعد أحد أقوى الجنرالات.

شارك المقبوض عليهم في تطوير الترسانة النووية الصينية بشكل كبير، حيث تم تحديث أنظمة التوصيل الجوية والبرية والبحرية.

 السلطات الصينية

لكن بعد تعيين السلطات الصينية قيادة جديدة للقوة المسؤولة عن ترسانتها الصاروخية والنووية، إثر استبعاد قادتها للتحقيق معهم في قضايا فساد، عبّرت وسائل إعلام محلية عن مخاوف بشأن سلامة هذه القوة أو حدوث خلل في إدارتها.

وفق ما بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية "CCTV"، فإن وانج هوبين، نائب القائد السابق للبحرية، سيصبح القائد الجديد لقوة الصواريخ بجيش التحرير الشعبي، بينما سينتقل شو شي شنج من قيادة المسرح الجنوبي ليصبح المفوض السياسي لهذه القوة.

تحقيق رسمي

وكان تشين جانج، سلف وانج يي في منصب وزارة الخارجية أقيل ايضا بشكل غامض بعد سبعة أشهر فقط على توليه حقيبة الخارجية، ما أثار تكهنات بأنه فقد مكانته أو أنه يخضع لتحقيق رسمي.

إعادة هيكلة إدارة قوة الصواريخ في الصين.. أسرار إقالة الجنرال الفاسد.. تحركات داخلية ومحاكمة رموز بارزة في النظام

وفد من الجامعة العربية يزور الصين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الصين الجيش الصيني إقالات فى الصين

مواد متعلقة

إعادة هيكلة إدارة قوة الصواريخ في الصين.. أسرار إقالة الجنرال الفاسد.. تحركات داخلية ومحاكمة رموز بارزة في النظام

وفد من الجامعة العربية يزور الصين لتعزيز التعاون في المجال الثقافي

مصرع 11 شخصا وإلغاء الرحلات الجوية في الصين بسبب الإعصار

مصرع وفقدان 38 شخصا في فيضانات الصين

الصين تحتج على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

رسالة عاجلة لـ مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية علمي رياضة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية