الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد على اهتمام مؤسسات الدولة بتنمية أرض الفيروز

محافظ شمال سيناء،فيتو
محافظ شمال سيناء،فيتو

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اهتمام جميع مؤسسات الدولة بتنمية وتعمير سيناء وتيسير الحياة اليومية للمواطنين، وتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية في شتي القطاعات.


وأضاف المحافظ خلال اجتماع السياحة الذي عقد برئاسته وبحضور العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، رضا عروج، مدير عام السياحة بالمحافظة، وأصحاب المنشآت السياحية، والجهات المعنية، أن الحياة عادت لطبيعتها في مختلف مدن المحافظة بفضل جهود القوات وتوجيهات القيادة السياسية.

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قال المحافظ إن السياحة تعتبر أحد محاور التنمية الاقتصادية الرئيسية بشمال سيناء حيث تطل محافظة شمال سيناء على البحر المتوسط بساحل طوله حوالي 200 كيلومتر من بالوظة ورمانة غربا حتى رفح شرقا.


وأشار المحافظ إلي بدء موسم الصيف واقبال المصطافين من مختلف محافظات الجمهورية علي مدينة العريش للاستمتاع بجوها اللطيف وشواطئها الجميلة ومناظرها الخلابة، مشددًا علي تفعيل مكتب تنشيط السياحة وشرطة السياحة.


أعلن المحافظ عن تخصيص قطعة أرض لإنشاء مكتب لهيئة تنشيط السياحة وشرطة السياحة بدلا من المكاتب القديمة في منطقة آل أيوب والتي تم اخلائها بسبب توسعات محور الساحل، فضلًا عن تفعيل المركز التكنولوجي لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.


أشار المحافظ إلي مشاركة المحافظة في الترويج للموسم السياحي في شمال سيناء من خلال عدد من الفاعليات والحفلات الفنية مثل مهرجان الهجن والحفل الفني بالعريش وحفل الزفاف الجماعي وتشغيل السيرك القومي، لافتًا إلي وجود مخطط لإقامة منشآت سياحية عملاقة برعاية الدولة في منطقة شرق العريش.


لفت المحافظ إلي أن الطرق والمحاور التي يتم انشائها تساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة الوافدة للمحافظة، فضلًا عن تخفيف التكدس عن مدينة العريش والمساهمة في انسيابية السيولة المرورية وعدم الزحام.


أكد المحافظ علي الاهتمام بالشواطئ السياحية الممتدة بطول ساحل شمال سيناء وتقديم الخدمات المتنوعة بطول تلك الشواطئ لجذب المزيد من السياحة الداخلية وسياحة الاصطياف، فضلًا عن الاهتمام بالمواقع والأماكن السياحية والاثرية واعادتها علي خريطة السياحة في شمال سيناء.


من جانبه أكد العميد أسامه الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه تمتع محافظة شمال سيناء بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة حيث تنتشر بها الكثير من المعالم ذات القيمة التاريخية والدينية والمقومات البيئية الطبيعية التي تصلح للأنماط السياحية المختلفة يدعمها نشاط اقتصادي متنوع ووسـائل ربــط مع المحافظـات المجاورة مثل الطريق الساحلي الدولي (رفح/العريش / القنطرة) والطريق الدولي (النفق /نخل/ نويبع) والطريق الاوسط منطقة (الجفجافة وبغداد بوسط سيناء)، بخلاف المحاور المرورية الجديدة.

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وأضاف رضا عروج مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، أن شمال سيناء زاخرة بالأنواع المختلفة من السياحة مثل سياحة الاصطياف، الشاطئية، المؤتمرات، العلاجية، الثقافية، الدينية، البيئية، السفاري، والرياضات المائية والجزر الرملية وصيد الأسماك.


أضاف عروج، أن نسبة اشغال الفنادق والقري السياحية وصلت الي 100% خلال الموسم السياحي الحالي، بسبب اقبال المواطنين علي شمال سيناء بعد عودة الحياة الي طبيعتها.


واستعرض أصحاب المنشآت السياحية عدد من المطالب من الجهاز التنفيذي والذي وجه المحافظ بسرعه حلها بالتنسيق بين مختلف الجهات التنفيذية والمعنية.

 

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