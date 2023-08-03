الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

لجنة المرأة بالإرثوذكسية تطلق مبادرة بيننا مصالح

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تنطلق مساء غدٍ الجمعة مبادرة توعوية جديدة للجنة المرأة المنبثقة من لجنة الأسرة في المجمع المقدس التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

 

تأتي المبادرة الجديدة لتؤكد على ضرورة السعي نحو المصالحة مع الله ومع النفس ومع الآخرين، وعلى هذا اتخذت الآية "بَيْنَنَا مُصَالِحٌ" (أي ٩: ٣٣) شعارًا لها.

 

وتجرى لقاءات المبادرة بنظام الـ online الساعة الثامنة من مساء كل جمعة لمدة ثلاثة أسابيع، عبر صفحة اللجنة على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

 

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البابا تواضروس ينصح الكاهن تسهيل الاعتراف وتبسيط الوعظ 

حدد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المواصفات الواجب توفرها في كاهن الكنيسة الارثوذكسية خاصة في طريق التقوى.

 

واوضح البابا تواضروس أنه من المهم أن يكون الكاهن حنونا وليس قاسيا.

 

وأشار البابا تواضروس إلى  أهمية أن يسهل الكاهن طريق التوبة لطالب الاعتراف وكذلك تبسيط الوعظ والحكمة في الكلام والصمت والصبر.

 

الكنيسة الأرثوذكسية تحيي مئوية ميلاد البابا شنودة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمئوية ميلاد البابا الراحل شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 والذي ولد في 3 أغسطس. 

 

ميلاد البابا شنودة

وُلد البابا شنودة الثالث في 3 أغسطس 1923 باسم نظير جيد روفائيل وكان أول أسقف للتعليم المسيحي قبل أن يصبح البطريرك وهو رابع أسقف أومطران يصبح بطريركا بعد البابا يوحنا التاسع عشر عام 1928،  ومكاريوس 1942، ويوساب الثاني 1946.

 

رسم البابا شنودة في يوم السبت 18 يوليو 1954 راهبًا باسم أنطونيوس السرياني وجد في الحياة الديرية والفكر الرهباني حياة مليئة بالحرية والنقاء، ومن عام  1956 حتى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد حوالي 7 أميال عن مبنى الدير مكرسا فيها كل وقته للتأمل والصلاة.

 

وأمضى أنطونيوس السرياني  10 سنوات في الدير دون أن يغادره، ثم رسم أسقفا للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وكان أول أسقف للتعليم المسيحي وتولى عمادة الكلية الإكليركية، وبعد وفاة البابا كيرلس السادس في عام 1971 تقدم لمنصب البابا 11 شخصا ووقع الاختيار على 5 منهم الأنبا شنودة وفي 29 أكتوبر من نفس العام أجريت الانتخابات لـ3 مرشحين وفي قداس القرعة الهيكلية حُسم الاختيار ليكون شنودة الثالث البابا 117 في تاريخ البطاركة.

 

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لجنة المراة الأرثوذكسية مبادرة بيننا مصالح المجمع المقدس القبطية الارثوذكسية

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