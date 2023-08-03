الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مسرح الغد كامل العدد قبل عرض "عادلون" بالمهرجان القومي للمسرح (صور)

جانب من الحضور، فيتو
جانب من الحضور، فيتو

المهرجان القومي للمسرح، شهدت، منذ قليل، قاعة مسرح الغد التابع للبيت الفني للمسرح حضورا جماهيريا كبيرا رفع شعار "كامل العدد"، وذلك قبل عرض مسرحية "عادلون" من إنتاج هيئة قصور الثقافة، ضمن مشاركتها بالمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة. 

ويحضر العرض اليوم لجنة تحكيم العروض المسرحية بالمهرجان القومي للمسرح المصري هذا العام برئاسة الفنان أشرف عبد الغفور. 

 

مسرحية عادلون

مسرحية "عادلون" عن رواية "الأبرار" للكاتب ألبير كامو، وتدور أحداث العرض في إطار فلسفي حول منظمة تخطط لقتل الطغاة، وتسعى كل شخصية من فريق عمل المنظمة إلى تنفيذ العدالة من وجهة النظر الخاصة بها.

 

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وتتصاعد الأحداث والصراعات بين الشخصيات، ليؤكد العرض في نهايته على فكرة أن العدالة تتحقق بشرف وحرية وحب وليس عن طريق القتل أو العدائية.

 

أبطال مسرحية عادلون

المسرحية تمثيل مصطفى العوضي، إبراهيم هيكل، مصطفى ناصر، ليلى عبد القادر، أحمد سعد، ساجد النيلي، محمد رزق، محمد جمعة، عمر ياسر، مصطفى سعد، محمد نصر، مازن هاني، آلاء الحلوجي.

العرض إعداد خالد توفيق ومحمد رزق، إخراج أحمد يسري، ديكور وملابس إسلام جمال، تصميم إضاءة وليد درويش، ماكياچ خلود أبو العينين، تصوير وجرافيك عمرو ميكانو، مخرج مساعد عصام محمد، مخرج منفذ عبد الرحمن خلاف.

 

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