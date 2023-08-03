مقابل 5300 دولار، تفاصيل إعلان روسي لجذب مجندين من دول مجاورة

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن هناك إعلانات مفاجأة للتجنيد في الجيش الروسي، مقابل الحصول على 5 آلاف دولار بدأت تظهر في كازاخستان.



إعلان روسي لتجنيد الكازاخستانيين

وقال وكالة الأنباء رويترز في تقرير لها، إن الإعلانات التي تدعو للانضمام للجيش الروسي بدأت تظهر لمستخدمي الإنترنت في كازاخستان وذلك للانضمام للصراع في أوكرانيا.



وتجدر الإشارة إلى أن كازاخستان، وهي جمهورية سوفيتية سابقة، والتي تعتبر من أقرب الحلفاء لروسيا، لم تؤيد الدعوات التي أطلقتها موسكو حول عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ودعت إلى السلام.



وأوضحت رويترز أن الإعلان بوضوح يستهدف الكازاخستانيين، من خلال شعارات "كتف في كتف"، ويتضمن العرض الروسي توقيع عقود مع من يرغبون في الانضمام للجيش مقابل " 495 ألف روبيل " أي ما يعادل 5300 دولار أمريكي، بالإضافة إلى راتب شهري لا يقل عن ألفي دولار.



ويقود الإعلان الذي تم نشره على الإنترنت، إلى موقع يعرض إمكانية التجنيد للجيش الروسي، في أقصى شرق البلاد، ولا يسمح القانون في كازاخستان بالقتال خارج الحدود مقابل المال.



ولم تعلق وزارة المعلومات في كازاخستان، فورا على طلب للرد على تساؤل حول تلك الإعلانات، وينضم الموقعين على العقود إلى أحد الشركات الخاصة التي تقاتل إلى جانب الجيش الروسي مثل قوات فاجنر.



ويسعى الجيش الروسي إلى زيادة عدد قواته من أجل الحرب في أوكرانيا، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من الشركات الخاصة وتوقيع عقود معها، مثل قوات أحمد الشيشانية.



وفي وقت سابق قال مركز أبحاث أمريكي، إن مجموعة فاجنر ربما تحل محل الجيش الروسي كشريك تدريب رئيسي للقوات البيلاروسية.

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زعيم مجموعة فاجنر الروسية

وتجدر الإشارة إلى أن زعيم قوات فاجنر الروسية فر مع الآلاف من قواته إلى بيلاروسيا بعد فشل تمردهم المسلح في موسكو.

منذ ذلك الحين، تم إنشاء معسكر لإيواء المقاتلين ويقومون حاليا بتدريب الجيش البيلاروسي.وقال معهد دراسات الحرب (ISW) إن التدريبات تضمنت "مناورة تكتيكية للمشاة وركزت على إخفاء القوات عن طائرات العدو المسيرة بدون طيار والتنسيق بين السرايا والفصائل والفرق".

وظهرت قوات مشاة بيلاروسيا في التدريبات، وهي تشن هجومًا مشتركًا بالأسلحة بدعم من الدبابات والمدفعية.

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