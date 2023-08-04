الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس 333 متهما بحيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالمحافظات

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 333 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها على عملائهم فى المحافظات.

 

ويواصل قطاع الأمن العام بالاشتراك مع البحث الجنائى بمديريات الأمن الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 

 خلال 24 ساعة  ضبط 258 قضية مخدرات 94 قطعة سلاح نارى  

 

وأسفرت جهود  أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية  خلال24 ساعة عن  ضبط (258) قضية مواد مخدرة.. بإجمالي (274) متهما ضُبط خلالها  كمية من مخدر الحشيش وزنت (124,405 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (29,300 كيلو جرام)،  كمية من مخدر الهيروين وزنت (15,489 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (8,250كيلو جرام)،  كمية من مخدر الشابو وزنت (2,590 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (1,629 كيلو جرام)،  كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,400 كيلو جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (345 جرام)، (1621) قرصا مخدرا.
 

Advertisements

قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (94 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهم)،  (204) قطع أسلحة أبيض  و تنفيذ (65146) حكما قضائيا متنوعا شملت  (191) حكم جناية - (18297) حكم حبس جزئى - (4131) حكم حبس مستأنف - (34034) حكم غرامة -(8493) مخالفة.  
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة المحافظات قطاع الأمن العام مديريات الأمن لبحث الجنائى بمديريات الأمن

مواد متعلقة

جثة شخص أسفل عقار سكني تثير ذعر أهالي مدينة نصر

نسي المفاتيح في الشقة وتسلق المواسير، مصرع شخص سقط من الطابق الثالث بالجيزة

إخماد حريق نشب داخل منزل في كرداسة

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث الطريق السريع بالعياط

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة فتاة داخل شقتها بالمقطم

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الصحراوي

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية