الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

"سموم بنها" يستقبل 313 حالة تسمم خلال يوليو

قسم السموم ببنها
قسم السموم ببنها الجامعي، فيتو

أصدر مركز السموم الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة بنها، باغشراف الدكتور محمد الأشهب عميد طب بنها رئاسة  الدكتورة شيرين الخولى رئيس قسم الطب الشرعى والسموم، اليوم الخميس  التقرير الشهري للحالات التي استقبلها المركز خلال شهر يوليو الماضي، والتي تعرضت للتسمم نتيجة اختناق غاز، ومبيدات حشرية، ومخدرات، مشتقات بترولية، ومواد كاوية، وأدوية علاجية، وتسمم غذائي، ولدغات حشرات تناول حبةالغلة.

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ووفق التقرير الشهري، بلغ إجمالي عدد الحالات التي جرى استقبالها الشهر الماضي 313 حالة تسمم، جرى تقديم الخدمة العاجلة لها، حيث  تم استقبال 313 حالة بالنسبة للتسمم الدوائي كما تم استقبال 152 حالة والتسمم الكيميائي 42 حالة والمواد البترولية ست حالات والغازات السامة 11 حالة والمبيدات الحشريه 70 حالة و المخدرات 19 حالة تسمم غذائي و5 حالات أقراص غلهة و 8 حالات.

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ويعد قسم السموم الوحيد علي مستوي القليوبية الذي يقدم خدماته للقليوبية والمحافظات المجاورة برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعغمال رئيس جامعة بنها والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة المقام داخل مستشفي بنها الجامعي ويخضع للتطوير تحت إشراف الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات.

وناشدت الدكتورة نرمين عدلي وكيل طب بنها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ الحيطة والانتباه لأطفالهم، والعمل على إبعاد الأدوية ومشتقاتها عن متناول أيديهم حتى لا يتعرضوا لحالات التسمم، منبه علي الاهالي بضرورة مراقبة ابنائهم خاصة في سن المراهقة وايجاد بديل لتداول اقراص حبة الغلة القاتلة والتي تؤدي الي الوفاة.

 

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الدكتور ناصر الجيزاوي القائم باعمال رئيس جامعة بنها بنها عميد طب بنها مستشفي بنها الجامعي مستشفي بنها

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