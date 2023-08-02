الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

الهدوء يسود مخيم "عين الحلوة" بعد سريان وقف إطلاق النار

المخيم الفلسطيني
المخيم الفلسطيني عين الحلوة هو الأكبر في لبنان، فيتو

ساد الهدوء مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، اليوم الأربعاء، بعد سريان تطبيق وقف إطلاق النار بإشراف وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك بعد دخولها، أمس الثلاثاء، رغم بعض الخروقات تمت معالجتها، حسب "سبوتنيك" الروسية.

جاء ذلك بعد زيارة وفد من هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان لمخيم عين الحلوة عصر أمس لتثبيت وقف إطلاق النار.

وليلا تردد صوت إطلاق الرصاص والقذائف بشكل متقطع وتمت معالجة ذلك، فيما تستمر التحقيقات لتسليم كل من يثبت تورطه بمقتل القيادي بحركة "فتح" أبو أشرف العرموشي وعدد من مساعديه.

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الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

وقد بدأت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة ليل السبت الماضي بين عناصر من حركة فتح وعناصر من جماعة "الشباب المسلم"، وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وسقوط أكثر من 60 جريحًا.

وأسفرت عن أضرار جسيمة بالممتلكات والبنى التحتية داخل المخيم، وترك العديد من سكان المخيم منازلهم تحت وطأة الاشتباكات التي أدت أيضًا إلى احتراق عدد من المنازل والسيارات داخل المخيم وفي محيطه، وطالت شظايا القذائف والرصاص الطائش مدينة صيدا، وألحقت أضرارًا بعدد من المباني والمؤسسات.

مجزرة بشعة

من جانبها، كانت الرئاسة الفلسطينية، نددت في بيان، قائلةً: "مجزرة بشعة واغتيال غادر وإرهابي لعناصر من حركة فتح"، مضيفةً أن ما وقع "تجاوز لكل الخطوط الحمراء وعبث بالأمن اللبناني وأمن المخيم".

فيما اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيان له  أن "توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين".

وأشار إلى أن "تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية-الفلسطينية هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها". 

كما طالب ميقاتي "القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لضبط الوضع الأمني وتسليم العابثين بالأمن الى السلطات اللبنانية".

حرمة مباني الأمم المتحدة

بدورها، علّقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، جميع عملياتها في المخيم، وفقًا لما أعلنت عنه مديرة شؤون أونروا في لبنان دوروثي كلاوس، في رسالة على موقع إكس (تويتر سابقًا)، داعيةً "جميع الأطراف المسلحة لضمان سلامة المدنيين وحرمة مباني الأمم المتحدة"، مضيفة أن الاشتباكات أضرت بمدرستين تابعتين لأونروا.

من جانبه، قال الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري، إن اجتماع الحركة مع الكثير من الفصائل في إطار لجنة العمل المشتركة، ومع القوى اللبنانية، تم التوصل فيه لتدشين لجنة تحقيق تختص بالتحقيق والوصول للمتهمين في جريمة مخيم "عين الحلوة".

وأكد أن "الفاعلين من شراذم الحركات التي تدّعي أنها إسلامية، ومن أهدافها محاربة القوى الوطنية الفلسطينية، خدمة لأهداف مموليها".

قاعدة حركة فتح في لبنان

ولفت إلى "حالة الحزن والأسى التي تخيّم على أوساط قاعدة حركة فتح في لبنان وخارجه، من هذه الجرائم، وفقدان رجل معروف بأخلاقياته المرتفعة، وهو قطب من أقطاب الاستقرار على الساحة، وهو ما أدى إلى استهدافه من فئة تدّعي الإسلام وتقوم بقتل الأبرياء".

وكانت الفعاليات والفصائل الفلسطينية في صيدا جنوبي لبنان، قد اتفقت في وقت سابق أمس الأول الاثنين، على "وقف إطلاق النار وسحب المسلحين من شوارع مخيم عين الحلوة".

وأوضح فتحي أبو العردات، أمين سر حركة فتح، وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، أن اجتماع صيدا بين الفصائل وهيئة العمل المشتركة، خرج بثلاثة بنود رئيسية من أجل الجريمة التي شهدها مخيم "عين الحلوة" الفلسطيني.

تثبيت وقف إطلاق النار

وأكد في تصريحات سابقة، أن هذه النقاط تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بالاتفاق بين جميع الفصائل داخل المخيم، إضافة إلى تدشين لجنة تحقيق ووضع كافة المعلومات حول هذه القضية تحت تصرفها، مع تسليم كافة المطلوبين الجناة المجرمين الذين أطلقوا النار على قائد قوات الأمن الوطني في صيدا، أبو أشرف العرموشي ومرافقيه.

وأشار إلى أن الجريمة التي شهدها المخيم لن تمر دون محاسبة، فيما تصب الجهود الحالية إلى تثبيت الأمن والاستقرار هناك.

وأضاف أن الأمور في مخيم عين الحلوة تميل إلى الهدوء في الوقت الراهن، في ظل المعالجة الجدية لهذه الجريمة، معربًا عن أمله في تسليم المجرمين، والذين أصبحت هوياتهم معروفة، إلى القضاء اللبناني.

وكشفت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق، أن "القيادي في حركة فتح، أبو أشرف العرموشي، قُتل بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة".

وأشارت الوكالة إلى أن "هناك عددا آخر من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية داخل المخيم الذي يقطن فيه لاجئون فلسطينيون جنوب لبنان".

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