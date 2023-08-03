درة بإطلالة أنيقة بالوردي في أحدث ظهور

الفنانة درة، نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

وأطلت درة خلال الصورة بفستان من اللون الوردي، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

وفي وقت سابق حرصت درة على توجيه 3 نصائح للفتيات لظهورهم بشكل أنيق وجذاب بشكل دائم قائلة:" أولا لازم تبقي متابعة جيدة للموضة وتختاري الموضة اللي تناسبك أنتي".

نصائح درة للسيدات

وأضافت درة خلال لقائها في برنامج “البوكس”:" مش نقلد أي حاجة بتطلع ترند وخلاص لازم الحاجة تناسبك والحاجة التانية لازم أكون عارفة معنى تنسيق الملابس مش كل حاجة تنفع تبقى مع بعضها والحاجة الثالثة إنك تلبسي اللبس المناسب في المكان المناسب".

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و في نفس اللقاء كشف درة عن علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم وقالت إن الأخيرة هي التي أطلقت عليها لقب دوريتس وأوضحت: " علشان دنيا دودو ودلال عبد العزيز كان أسمها ديدي فلازم أما كنت معاهم يكون اسمي مختلف".

وكانت درة أكدت سابقا أنَّها لا ترد على الانتقادات، لكنها تهتم وترحب بالنقد البناء بالاختلاف والحصول على آراء المقربين منها، كما أنها تهتم بالتفاصيل حتى تحسن وتطور من أدائها وتتجنب الأخطاء والنواقص في الشخصيات التي تجسدها حتى تقدم أفضل ما لديها.

وأضافت "درة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "الكلام الإيجابي هو الأهم، أنا مستمرة لأجل من يحبونني ويحبون مشاهدتي، وبالتالي أنا مسؤولة عن إسعادهم وتقديم أعمال فنية في المستوى الذي يحبونه وأسعد بحبهم لي وتأثرهم بأعمالي وأدواري".

وتابعت: "أهتم بالنقد البناء حتى أستفيد منه، هناك ناس يتمتعون بقدر كبير من الموضوعية، فقد لا يعجبها عمل ما قدمته ويقولون إنني لم أكن في أفضل حالاتي، هذا أمر مقبول للغاية، وأشكرهم على الاهتمام النبيل بي وبأعمالي، لكن أي شيء فيه نوايا غير جيدة، هناك من لا يشاهدون عملًا من الأساس وينتقدونه، فهذا أمر لا أهتم به".