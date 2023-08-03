الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

درة بإطلالة أنيقة بالوردي في أحدث ظهور

درة، فيتو
درة، فيتو

 

الفنانة درة، نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة.

 

وأطلت درة خلال الصورة بفستان من اللون الوردي، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالإعجاب والتعليقات الإيجابية.

 

وفي وقت سابق حرصت  درة على توجيه 3 نصائح للفتيات لظهورهم بشكل أنيق وجذاب بشكل دائم قائلة:" أولا لازم تبقي متابعة جيدة للموضة وتختاري الموضة اللي تناسبك أنتي".

نصائح درة للسيدات 

وأضافت درة خلال لقائها في برنامج “البوكس”:"  مش نقلد أي حاجة بتطلع ترند وخلاص لازم الحاجة تناسبك والحاجة التانية لازم أكون عارفة معنى تنسيق الملابس مش كل حاجة تنفع تبقى مع بعضها والحاجة الثالثة إنك تلبسي اللبس المناسب في المكان المناسب".

Advertisements

 

 

و في نفس اللقاء كشف درة عن علاقتها بالفنانة دنيا سمير غانم وقالت إن الأخيرة هي التي أطلقت عليها لقب دوريتس وأوضحت: " علشان  دنيا دودو ودلال عبد العزيز كان أسمها ديدي فلازم أما كنت معاهم يكون اسمي مختلف".

 

 

وكانت درة أكدت سابقا أنَّها لا ترد على الانتقادات، لكنها تهتم وترحب بالنقد البناء بالاختلاف والحصول على آراء المقربين منها، كما أنها تهتم بالتفاصيل حتى تحسن وتطور من أدائها وتتجنب الأخطاء والنواقص في الشخصيات التي تجسدها حتى تقدم أفضل ما لديها.

 

 

وأضافت "درة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "الكلام الإيجابي هو الأهم، أنا مستمرة لأجل من يحبونني ويحبون مشاهدتي، وبالتالي أنا مسؤولة عن إسعادهم وتقديم أعمال فنية في المستوى الذي يحبونه وأسعد بحبهم لي وتأثرهم بأعمالي وأدواري".

وتابعت: "أهتم بالنقد البناء حتى أستفيد منه، هناك ناس يتمتعون بقدر كبير من الموضوعية، فقد لا يعجبها عمل ما قدمته ويقولون إنني لم أكن في أفضل حالاتي، هذا أمر مقبول للغاية، وأشكرهم على الاهتمام النبيل بي وبأعمالي، لكن أي شيء فيه نوايا غير جيدة، هناك من لا يشاهدون عملًا من الأساس وينتقدونه، فهذا أمر لا أهتم به".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

درة الفنانة التونسية درة درة وزوجها هاني سعد الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

درة ترد على الانتقادات الموجهة لها وتكشف مفاجأة عن مهاجميها

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

قتل الأمل، رئيس شعبة السيارات يتحدث عن نفق مظلم للقطاع بعد رفع سعر الفائدة

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية