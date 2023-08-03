الجمعة 04 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

علاج قشرة الرأس من الطبيعة، في أسرع وقت

علاج قشرة الرأس،
علاج قشرة الرأس، فيتو

علاج قشرة الرأس من الأمور التي تبحث عنها كل فتاة، هذه الأيام، مع التعرض للحر الشديدة والرطوبة العالية، وترتبط قشرة الرأس دائما مع تساقط الشعر، هذا ما يؤكده دائما خبراء العناية بالشعر وأطباء الأمراض الجلدية، فتساقط ما لا يقل عن 100 شعرة يوميًا أمر شائع جدًا. لكن الأصعب إذا تجاوز العدد وإذا كنت تعاني من قشرة الرأس، فإنك ستواجه تساقط الشعر.

وأكدت خبيرة العناية بالشعر سامنثا جريج، أنه قبل البحث عن علاج قشرة الرأس، يجب أن تفهم وتكتشف ما إذا كنت تعاني من قشرة الرأس بالفعل، فهناك أوقات يخلط فيها الكثيرين بين فروة الرأس المتقشرة وقشرة الرأس، وبمجرد التأكد من إصابتك بقشرة الرأس، فلتجربي الوصفات الطبيعية التالية.

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علاج قشرة الرأس بالحلبة
 

انقعي حفنة من بذور الحلبة طوال الليل في الماء.
في صباح اليوم التالي تطحن بذور الحلبة في الخلاط
ستحصلين على عجينة سميكة، أضيفي إليها بضع قطرات من الليمون
ضعي الخليط على فروة رأسك واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.
يغسل شعرك جيدًا بالماء، ويليه الغسل بشامبو خفيف.
جربي هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

حمض الجليكوليك أو حمض الساليسيليك
خذي التونر في قطعة قطن ودلكي بها فروة رأسك، فهو من الحلول السريعة لعلاج فروة الرأس من القشرة.

قشرة الرأس

نصائح إضافية للتخلص من القشرة
 

استخدمي دائما كريم أو زيت لشعرك، بانتظام. عدم تزييت شعرك يجعل فروة رأسك جافة، فتكون أكثر عرضة للإصابة بالقشرة.
اغسلي شعرك بالشامبو بانتظام. حاولي دائمًا استخدام حمام زيت على شعرك قبل غسله بالشامبو.
لا تدعي الأوساخ تتراكم على فروة رأسك.
حافظي على فروة رأسك رطبة.
تأكدي من عدم سقوط القشرة على وجهك، فهذا يؤدي إلى ظهور البثور.
جربي العلاجات المنزلية عندما يكون لديك قشرة خفيفة.
حب الشباب في الظهر، حب الشباب على جبهتك أمر شائع إذا كنتي تعاني من قشرة الرأس
اتبعي روتينًا جيدًا للعناية بالشعر للوقاية من قشرة الرأس
إذا كنتي تعانين من مشاكل قشرة الرأس الشديدة التي تؤدي إلى سوء حالة حب الشباب وتساقط الشعر، فيرجى استشارة طبيب أمراض جلدية جيد. سيصف لك منتجات العناية بالشعر المناسبة لشعرك، وفي بعض الحالات، ستحتاج إلى الأدوية.

فوائد بذور الكتان، يرطب الجلد ويعالج قشرة الشعر

علاج قشرة الشعر نهائيا وفي أسرع وقت بالوصفات الطبيعية

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