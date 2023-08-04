بقيمة 7 ملايين جنيه، حبس مسجلين خطر بتهمة حيازة حشيش وهيدرو بالإسماعيلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية بحبس مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه قبل ترويجها على عملائهم.

كان قطاع الأمن العام تمكن ضبط عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بالإسماعيلية لحيازتهما كمية من مخدري الحشيش والهيدرو تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 7 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، قيام (عنصرين إجراميين شديدي الخطورة - مقيمين بدائرة مركز شرطة القصاصين بالإسماعيلية) بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مسكنهما بدائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما 1000 فرش لمخدر الحشيش وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلوجرامات - مبلغ مالى.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة نشاطهما الإجرامي.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (7,120,000 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على المجتمع وخاصةً النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجري المواد المخدرة.