الجمعة 04 أغسطس 2023
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سياسة

المحامين تشكل لجنة للوقوف على حقيقة وضع مركب فرعون النيل المملوك للنقابة

عبد الحليم علام،
عبد الحليم علام، نقيب المحامين، فيتو

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على مدى جاهزية مركب " فرعون النيل"، ومطابقته للتعاقد المبرم مع النقابة، وذلك منعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها بكل شفافية.


وجاء نص القرار كالآتي: 
"بناءً على ما قرره سامح عاشور، النقيب الأسبق، من أن المركب الذي تعاقد  عليه بتاريخ في مارس ٢٠١٩ مع شركة السعدني ـ  نادي محمد قرني السعدني، والمسمى مركب فرعون النيل، وشرائه جاهز للاستلام".

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استلام المركب 

وأضاف البيان: "النقابة لم تقم باستلام المركب رغم جاهزيته وإعداده وتجهيزه طبقًا للتعاقد، ورغم عدم صحة ما أورده، ومخالفته للحقيقة والواقع، وأن النقابة قامت بتحرير محضر إثبات حالة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠١٩، تحت رقم   1685 / 2023إداري البدرشين.

 

واختتم البيان: "منعًا لاستمرار التضليل للجمعية العمومية، وإظهار الحقائق أمامها قررنا الآتي:
 تشكيل لجنة من كل من “ محمود الداخلي - الأمين العام، محمد الكسار - عضو مجلس النقابة العامة، وناصر العمري - عضو مجلس النقابة العامة، نبيل الشافعي -  مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة، المهندس  محمد الأمير - الإدارة الهندسية” وذلك لاستلام مركب فرعون النيل طبقًا للتعاقد.
 

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