الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

كأس مصر، مروان حمدي يسجل هدف التقدم للمصري على الأهلي

الأهلى والمصرى البورسعيدى،
الأهلى والمصرى البورسعيدى، فيتو

كأس مصر، أحرز مروان حمدي لاعب فريق المصري البورسعيدي هدفًا في شباك فريق الأهلي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر.

أحداث مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

 

وبدأت المباراة سريعة وحماسية من جانب الفريقين، وبدا واضحًا منذ البداية رغبة كل منهما فى تحقيق الفوز واقتناص النقاط الثلاث

ومع مرور الوقت بدأ الأهلي السيطرة على منطقة وسط الملعب، وظهر أكثر تنظيمًا وبدأ يهاجم مرمى المصري ولكن دون وجود تهديد حقيقي على مرمى مرمى المصرى.

وكاد  حسين الشحات أن يسجل أول أهداف الأهلي في الدقيقة 25 عندما تلقى كرة داخل منطقة جزاء المصري ولكنه سددها في يد محمود جاد حارس مرمى المصري البورسعيدي.

وبعدها انحصر اللعب في وسط الملعب بين الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وأضاع محمد مجدى أفشة فرصة تسجيل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 47 عندما صوب تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لتمر بجوار القائم لحارس المصري البورسعيدي محمود جاد.

واهدى رامى ربيعة مدافع الأهلي فرصة أحرز هدف في الدقيقة 65 عندما استلم كرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المصري سددها بجوار القائم لحارس المصري البورسعيدي

وألغى الحكم هدف لمروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي في الدقيقة 90 بداعى التسلل وذلك بعد اللجوء إلى حط الفيديو

تشكيل الاهلي أمام المصري البورسعيدي

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.
خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.
خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

 

تشكيل المصري أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: حسين السيد عمرو سعداوي ومحمد دبش وكريم العراقي.

الوسط: ايزي ايميكا وعمرو موسى وإسلام عطية والياس الجلاصي وحسن علي

الهجوم: مروان حمدي

 

 

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتعد مواجهة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

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ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في  176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

 

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

 

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين  من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

 

الأهلى يتخطى الداخلية في دور الـ 16

وفاز الأهلي  على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

 

مشوار المصرى البورسعيدي بكأس مصر

ونجح فريق المصرى البورسعيدي في تحقيق الفوز على فريق بترول اسيوط في دور آل32 بنتيجة 3-1 ثم فاز على فريق حرس الحدود في دور ال16 بنتيجة 3-2.

 

هدافي الأهلى من الجيل الحالى أمام المصرى البورسعيدي

 

1- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2019 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

2- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

3- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

4- سجل محمد شريف هدفين في شباك  فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على  استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

 

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا  في شباك  فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على  استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

 

6- سجل حسين الشحات هدفًا في  شباك  فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على  استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

 

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في  شباك  فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على  استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

 

8- سجل رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2022 في المباراة التي أقيمت على  استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر  بثنائية نظيفة

 

 

 

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