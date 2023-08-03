الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

البطولة العربية: تفوق كاسح لأندية آسيا والرجاء المغربي صاحب انتصارات أفريقيا

الرجاء المغربي، فيتو
الرجاء المغربي، فيتو

البطولة العربية، انتهت مرحلة المجموعات من البطولة العربية وتواجهت الأندية الآسيوية أمام نظيرتها الافريقية في 16 مواجهة وجها لوجه حققت أندية آسيا الفوز في 9 مباريات، بينما كان نصيب أندية أفريقيا في الفوز بمباراتين فقط حققهم فريق الرجاء  المغربي على الوحدة الإماراتي والكويت الكويتي، وحسم التعادل 5 مباريات.


وتعرض فيتو في التقرير التالي ملخص مواجهات الأندية الآسيوية والأفريقية وجها لوجه:


مواجهات أندية آسيا وأفريقيا في الجولة الأولى للبطولة العربية 

تواجه فرق آسيا وأفريقيا في 4 لقاءات استطاعت الأندية الآسيوية تحقيق الفوز في مباراتين وتعادلا في لقائين دون أن تستطيع الفرق الأفريقية تحقيق أي فوز في المباريات الأربع في الجولة الأولى.

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مواجهات أندية آسيا وأفريقيا في الجولة الثانية للبطولة العربية 

تواجه فرق آسيا وأفريقيا في 6 لقاءات في الجولة الثانية استطاعت الأندية الآسيوية تحقيق الفوز في 4 لقاءات وحققت الفرق الأفريقية الفوز في مباراة وحيدة متمثلة في الرجاء المغربي أمام الكويت الكويتي وتعادلا في مواجهة وحيدة.

مواجهات أندية آسيا وأفريقيا في الجولة الثالثة للبطولة العربية 

واجهت الأندية الآسيوية نظيرتها الافريقية في الجولة الثالثة والأخيرة في دور المجموعات في 6 لقاءات حققت أندية أفريقيا الفوز في لقاء وحيد  وفازت آسيا في 3 مباريات متمثلة في فوز الشباب علي الاتحاد المنستيري والهلال على الوداد والسد علي أهلي طرابلس وحسم التعادل مواجهتين منهم مباراة الزمالك والنصر السعودي وشباب بلوزداد والكويت الكويتي.

 

البطولة العربية، فيتو

الزمالك يتعادل أمام النصر السعودي 

تعادل نادي  الزمالك مع نظيره النصر السعودي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

بهذه النتيجة يودع نادي الزمالك البطولة العربية من دور المجموعات بينما يتأهل النصر برفقة الشباب للدور القادم

 

جوائز البطولة العربية 

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

 

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البطولة العربية الأندية الآسيوية أندية أفريقيا الرجاء المغربي الهلال

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