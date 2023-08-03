البطولة العربية، الشباب السعودي يتأهل لدور ربع النهائي بفوز صعب على الاتحاد المنستيري(صور)

البطولة العربية، خطف فريق الشباب السعودي فوز صعب من أنياب الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد علي استاد مدينة الملك سعود الرياضية في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من البطولة العربية (كأس الملك سلمان للأندية الأبطال) (البطولة العربية 2023).

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق إيفر بانيجا من ضربة الجزاء في الدقيقة 26.

وبهذه النتيجة ضمن الشباب صدارة المجموعة الثالثة من البطولة العربية برصيد 7 نقاط ليواجه الوحدة الإماراتي بقيادة بيتسو موسيماني في دور ربع النهائي.

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كما تأهل النصر وصيفًا عن هذه المجموعة إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد تعادله مع الزمالك والذي سيغادر بصحبة الاتحاد المنستيري منافسات البطولة بشكل رسمي.

احداث مباراة الشباب والاتحاد المنستيري

بدأت المباراة متوازنة بين الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب بدون خطورة على المرمى في الدقائق الأولى.

ونفذ الشباب هجمة سريعة في الدقيقة 15 ولكن ارتباك لاعبيه على حدود منطقة الجزاء بجانب عدم التعامل مع الكرة بالشكل الجيد ليُشتتها دفاع المنستيري سريعا.

واستمرت خطورة الشباب حيث أرسل أحمد عبده كرة عرضية خطيرة في الدقيقة 20 ولكن شتتها دفاع الاتحاد المنستيري.

في الدقيقة 22 تلقى زياد العلوي لاعب الاتحاد المنستيري بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على فواز الصقور.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الشباب بعد عرقلة لحسين الصبياني داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 24.

ونجح إيفر بانيجا في تسجيل ضربة الجزاء ببراعة، ليتقدم الشباب بنتيجة 1-0 في الدقيقة 26.

وسيطر الشباب على مجريات المباراة منذ أن سجل هدف التقدم بدون وجود أي خطورة من جانب الاتحاد المنستيري.

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة بتقدم الشباب على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-0.

وفي بداية الشوط الثاني توقفت المباراة بسبب إصابة أحد لاعبي الاتحاد المنستيري وحصل على أثرها سعيد الربيعي لاعب النصر على البطاقة الصفراء.

وهدد بانيجا مرمى المنستيري بتسديدة قوية ولكن أمسك بها الحارس صادق يدعس في الدقيقة 50.

واستمر تقدم الشباب على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-0 حتى نهاية المباراة، ليحصد ثلاث نقاط غالية، تقوده لصدارة المجموعة الثالثة.

ترتيب المجموعة الثالثة



وتضم المجموعة الثالثة كل من

1-الشباب 7 نقاط

2-النصر 5 نقاط

3-الزمالك 3 نقاط

4-الاتحاد المنستيري

تشكيل الشباب والاتحاد المنستيري

ودخل الشباب المباراة بتشكيلة مكونة من: "كيم سيونج جيو، حسان تمبكتي، فواز الصقور، سعيد الربيعي، حسين الصبياني، ماجد كنبه، هتان باهبري، جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، عبد الإله الشمري، أحمد عبده جابر".

وكان تشكيل الاتحاد المنستيري كالتالي: "صادق يدعس، وائل بن عثمان، ناود فابريس زيجي، بيني مونقو، فرات السلطاني، علاء الدريدي، زياد العلوي، هشام بكار، عبدالقادر بوطيش، ياسين الشيخ الولي، شهاب الجبالي".

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.