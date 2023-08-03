نائب محافظ قنا يتابع التدريب الصيفي لطلاب جامعة جنوب الوادي في مجال GIS

بتكليف من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، تابع الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، التدريب الصيفى لطلاب جامعة جنوب الوادي في مجال GIS، والذي تنظمه وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS " التابعة لديوان عام المحافظة، في ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين ديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي، ويحاضر فيها كل من المهندس حسام الدين طه مدير وحدة نظم المعلومات الجيومكانية " GIS "، والمهندس هيثم شعبان عضو الوحدة.



و أوضح نائب محافظ قنا، أن التدريب انطلق منتصف الشهر الماضي، ويستمر لمدة شهرين حتي ١٥ سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المشاركين في التدريب بلغ ١٢٠ طالبا وطالبة من الصفين الثالث والرابع بكليات ( الهندسة - الآداب - التربية - العلوم )، لافتا إلى أنه يتم تدريب الطلاب علي نظم الإسقاط المختلفة واستخداماتها، الطرق المختلفة للإرجاع المكاني، إعداد قواعد البيانات الجغرافية الاحترافية، ضبط جودة البيانات الوصفية بقواعد البيانات المكانية، الرسم الأفقي من خلال الصور الجوية، الرسم من خلال بيانات أجهزة الرفع المساحي، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية وأنظمة الرصد وعلوم المساحة، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية والتخطيط الحضري والإقليمي، التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية وعلوم الأرض، استخدامات نظم المعلومات الجغرافية في الربط بين مؤسسات الدولة.

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وناشد " عمر " الطلاب المتدربين، بضرورة الإستفادة كتمهيد لعمل مشروعات التخرج من خلال العمل علي مشروعات فعلية مثل ( المحاكاة المكانية لإدارة الأزمة، اعداد قواعد بيانات لمجابهة الأزمات والكوارث والسيول، اعداد قاعدة بيانات بحصر وتصنيف المنشآت الآيلة للسقوط، التنمية السياحية لمحيط معبد دندرة، التنمية التعدينية للظهير الصحراوي ) وأشار نائب المحافظ أن هذا التدريب يمثل نواة للعديد من التدريبات التي تستهدف المحافظة تنظيمها لتدريب طلاب الجامعات وشباب الخريجين في مجال الـ Gis، وغيرها من المجالات التي تخدم سوق العمل.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحضور التدريب الصيفي بلغ ٤٤٠ متقدم، وتم تصنيفهم والبدء مع طلاب الفرق النهائية، وتم تحديد عدد من ورش العمل لباقي المتقدمين غير المستهدفين في المرحلة الأولى، سيتم تنظيمها في وقت لاحق.