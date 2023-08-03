الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

هدفان ملغيان في 15 دقيقة سلبية بين الزمالك والنصر في البطولة العربية

الزمالك والنصر، فيتو
الزمالك والنصر، فيتو

يستمر التعادل السلبي بين الزمالك والنصر السعودي بعد مرور 15 دقيقة من المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد مدينة الملك فهد في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية.

أحداث مباراة الزمالك والنصر السعودي

تبادل الفريقين السيطرة على الكرة في بداية المباراة دون خطورة حقيقية.

 

وفي الدقيقة 5 سجل سيف الجزيري هدفا لصالح الزمالك قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل.

وبعدها بـ 5 دقائق سجل عبد الرحمن غريب هدفا للنصر قبل أن يلغيه الحكم أيضا بداعي التسلل.

تشكيل الزمالك أمام النصر السعودي

وبدأ الزمالك مباراة النصر كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - عمر جابر.

خط الهجوم: - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - أحمد سيد "زيزو".

دكة بدلاء الزمالك أمام النصر السعودي

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد عواد ومحمد نديم ومحمد طارق ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وحاتم سكر ومحمد حسام "بيسو" وإبراهيما نداي وسيد عبد الله"نيمار" وأحمد عبد الرحيم"إيشو" وناصر منسي وعلي ياسر.

 

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تشكيل النصر السعودي أمام الزمالك

وجاء تشكيل النصر الأساسي في مباراة الزمالك، على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: أليكس تيليس، علي لاجامي، عبد الله مادو، سلطان الغنام.

محور الارتكاز: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الوسط الهجومي: عبد الرحمن غريب، تاليسكا، عبد العزيز العليوة.

قلب الهجوم: كريستيانو رونالدو.

 

دكة بدلاء النصر السعودي أمام الزمالك

وتضم قائمة البدلاء "أمين بخاري، محمد آل فتيل، عبد الإله العمري، عبد المجيد الصليهم، ساديو ماني، خالد الغنام، نواف بوشل، جيسلان كونان، عبد الله الخيبري، عبد الفتاح هوساوي، محمد العتيبي".

 

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف. 

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

  1. النصر (4 نقاط من مبارتين)
  2. الشباب (4 نقاط من مبارتين)
  3. الزمالك (3 نقاط من مبارتين)
  4. الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

ويمتلك فريق النصر كوكبة من النجوم، يأتي على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي تاليسكا والوافدين الجدد بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس وساديو ماني.

وبعد ضم هذه الأسماء العالمية ارتفعت القيمة التسويقية لنادي النصر السعودي، حتى أصبح لاعبا واحدا في قائمة النصر قيمته أكبر من فريق الزمالك بالكامل.

 

لاعب النصر قيمته التسويقية أكبر من الزمالك

وتعد القيمة التسويقية لسيكو فوفانا لاعب النصر 32 مليون يورو وهي أكبر من القيمة التسويقية لفريق الزمالك بالكامل والتي تساوي 20.45 مليون يورو.

 

جوائز البطولة العربية 

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم  قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.

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