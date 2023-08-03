الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، فيتو

واصل الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ترأسه لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمركز أبو تشت، والتي ضمت في عضويتها كل من، حسام حمودة سكرتير عام المحافظة، والمهندس حمادة ياسين المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس وليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمرانى، وحمدى حسين مدير الشئون المالية والإدارية، وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية وأحمد عطية مدير إدارة الموارد البشرية.


وقال نائب محافظ قنا، إن اختيار مهندسين جدد بالإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية يسهم في دعم أداء وإنجاز حجم الأعمال المكلفة بها الإدارات الهندسية، مثل إنهاء ملفات التصالح، وملفات التقنين، بالإضافة إلى الأعمال الخاصة بإصدار التراخيص والمعاينات والإشراف على الأعمال الإنشائية للمشروعات داخل نطاق كل وحدة محلية.


وأشار «عمر» إلى أنه تقدم لشغل وظيفة مهندس بالوحدة المحلية لمركز ابوتشت 159 مرشحا منهم ( ١١٢مدنيا _٣٦ كهرباء _ ١١عمارة )، وقامت اللجنة بعقد مقابلات شخصية مع المتقدمين، ووجه أعضاء اللجنة مجموعة من الأسئلة للمتقدمين بهدف التعرف على إمكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، ومعرفة مدى إلمامهم بالقوانين المنظمة للعمل في المحليات.

 

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ابوتشت الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الوحدة المحلية لمركز أبوتشت حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظة قنا محافظ قنا

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