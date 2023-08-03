مليارات الدوري السعودي تهدد أندية أوروبا، رونالدو كلمة البداية وبنزيما وماني ومحرز الأبرز.. ميسي ومبابي يرفضان عروضا خيالية وكلوب يطالب فيفا والاتحاد الأوروبي بالتدخل

بات الدوري السعودي، بمثابة غول يهدد البطولات الأوروبية الكبرى، بعد نجاح الأندية السعودية في ضم عدد كبير من اللاعبين البارزين في أندية أوروبا، نتيجة إغرائهم بمقابل مالي كبير يصل أضعاف ما كانوا يتحصلون عليه.

رونالدو كلمة البداية في انضمام النجوم العالميين للدوري السعودي

ولعل انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر يعد بمثابة الشرارة التي أشعلت غزو النجوم العالميين لأندية الدوري السعودي، حيث أضاف الكثير من الزخم الإعلامي للدوري السعودي في الشهور الماضية، لينتهي الأمر بضم اتحاد جدة للنجمين الفرنسيين كريم بنزيما لاعب ريال مدريد ونجولو كانتي لاعب تشيلسي وفابينيو لاعب ليفربول، كما نجح أهلي جدة في ضم عدة صفقات نارية بعد عودته لدوري روشن، وأخيرا نجاح النصر في ضم السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ سابقا.

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أهلي جدة يقترب من نجم برشلونة ويضم 4 نجوم عالميين

فيما اقترب أهلي جدة السعودي، بعد عودته لدوري المحترفين، من ضم الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة الإسباني، بعد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مراحل متقدمة.

وكشفت شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن المحادثات في مراحل متقدمة الآن بين الناديين، حيث أصبح فرانك كيسي منفتحًا على الانتقال بعدما كان مصممًا على البقاء في برشلونة، كما يحاول النادي الكتالوني التخلص من كيسي، حيث أنه ليس أولوية بالنسبة للمدير الفني، تشافي هيرنانديز، كما أن رحيله سيوفر راتبه مما يسمح للنادي بالقيام بتعاقدات أخرى.

ونجح أهلي جدة في التعاقد مع 4 لاعبين من أوروبا، وهم روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول السابق، وإدوارد ميندي حارس تشيلسي السابق، ورياض محرز جناح مانشستر سيتي السابق، والان سانت ماكسيمان جناح نيوكاسل يونايتد السابق.

النصر السعودي يعلن ضم ساديو ماني

وكانت آخر الصفقات النارية في الدوري السعودي، من نصيب نادي النصر الذي أعلن رسميًا التعاقد مع ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني سابقا.

ونشر النصر السعودي مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية يعلن من خلال التعاقد مع النجم السنغالي، كما وجه ساديو ماني رسالة إلى جماهير النصر قائلا: “لا أطيق الانتظار.. وأراكم في الرياض في قريبا”.

كلوب ينتقد صفقات الدوري السعودي ويطالب بتدخل الاتحاد الأوروبي والفيفا

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، انتقادات للمبالغ الكبيرة التي تنفقها أندية الدوري السعودي، مؤكدا أن تأثير الدوري السعودي على سوق الانتقالات كبير جدًا.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات نقلتها "بي بي سي": "تأثير السوق السعودي ضخم جدًا على الانتقالات في العالم".

وطالب يورجن كلوب بتدخل الاتحاد الأوروبي والفيفا قائلا: "الموعد النهائي للانتقالات في أوروبا هو 1 سبتمبر، بينما في السعودية 20 سبتمبر، وبالتالي الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع لاعبين من أوروبا في ظل منع الأندية الأوربية من ذلك، وعلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الفيفا إيجاد حلول لذلك، لكن في النهاية، في هذه اللحظة، لا أعرف بالضبط ما سيحدث".

أندية الدوري السعودي تضم ثلاثي ليفربول

وكانت أندية الدوري السعودي نجحت في ضم 3 نجوم من ليفربول، حيث رحل روبرتو فيرمينو إلى أهلي جدة، كما انتقل فابيبنيو الذي رحل إلى فريق اتحاد جدة السعودي بمقابل مادي وصل إلى 60 مليون يورو، وكذلك هندرسون الذي رحل إلى الاتفاق في الدوري السعودي بمقابل تخطي 25 مليون يورو.

ليفربول يعلن انتقال هندرسون إلى الاتفاق السعودي

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي رحيل قائد الفريق جوردان هندرسون إلى الاتفاق السعودي بشكل رسمي بعد 12 عاما قضاها داخل النادي.

وقال ليفربول في بيان عبر حسابه بموقع تويتر: يمكننا أن نؤكد انتقال هندرسون نهائيا إلى الاتفاق السعودي ومع نهاية فصله في آنفيلد، يرغب الجميع في النادي أن يوجه شكره وامتنان لكل ما فعله جوردان لنا خلال السنوات الـ 12 التي قضاها في فريق الريدز.

الهلال يضم أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي

أعلن نادي الهلال السعودي التعاقد مع البرازيلي مالكوم فيلبي أوليفيرا قادما من زينيت الروسي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ونشر نادي الهلال برومو لصفقته الجديدة عبر صفحته الرسمية على تويتر وعلق: “راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا”.

ويعد انتقال مالكوم للهلال السعودي أصبح أغلى صفقة بتاريخ الدوري السعودي مقابل 60 مليون يورو وبعقد يمتد لثلاثة سنوات.

🎬 راقـص يكمل رحلة الفرح مع أبناء السامبـا 💙#الهلال pic.twitter.com/eo8hzXlQfJ — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) July 26, 2023

فيما واصل الهلال سيطرته على قائمة أغلى صفقات الدوري السعودي للمحترفين، حيث كان الأغلى قبل مالكوم، روبن نيفيز القادم من ولفرهامبتون الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، قادما من تشيلسي الإنجليزي، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

عرض تاريخي من الهلال السعودي إلى مبابي

وكان فابريزيو رومانو الصحفي المختص بأخبار سوق الانتقالات قد كشف عن تقدم الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع باريس سان جيرمان قد يصل إلى 300 مليون يورو.

فيما أشارت منصة ريليفو الإسبانية إلى أن صفقة مبابي إلى الهلال السعودي إن تمت ستصل إلى مليار يورو.

وأوضحت المنصة أن الهلال اتفق مع باريس سان جيرمان على دفع 300 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، ومنح النادي الفرنسي الضوء الأخضر للهلال لإقناع اللاعب.

وكشف التقرير عن تجهيز الهلال لـ 700 مليون يورو كراتب لكيليان مبابي خلال تواجده في الفريق، إلا أن النجم الفرنسي رفض العرض.

ميسي يرفض الدوري السعودي

أحد النجوم العالميين الذين رفضوا فكرة اللعب في الدوري السعودي كان الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي رفض عرضا خياليا من الهلال بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

صفقات محتملة في الدوري السعودي

فيما أكد فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر في وقت سابق أن الهلال قريب من ضم فيراتي مقابل نحو 30 مليون يورو، وأن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان سيكون هو عامل الحسم بشأن الموافقة على رحيل فيراتي من عدمه.

ويلعب فيراتي في صفوف سان جيرمان منذ عام 2012 حينما انضم له قادما من صفوف بيسكارا الإيطالي.

فيما كشفت تقارير صحفية أن أهلي جدة يتمسك بالتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن أهلي جدة عاد للتركيز على صفقة أمرابط، عقب حسم التعاقد رسميًا مع آلان سانت ماكسيمين من نيوكاسل يونايتد.