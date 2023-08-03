الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

المباحث تستمع لأقوال مصابي حادث الطريق السريع بالعياط

حادث تصادم، فيتو
حادث تصادم، فيتو

انتقل فريق من رجال المباحث من مديرية أمن الجيزة إلى المستشفى لسماع أقوال مصابي حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السريع بالعياط الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص، للوقوف على ملابسات الواقعة.

 

وأصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السريع بالعياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق السريع بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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حادث الطريق السريع بالعياط

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السريع بالعياط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وعلى جانب آخر، لقى شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون إثر حادث تصادم مروع بين ميكروباص وتروسيكل يحمل أغنام كما اصطدمت سيارتين ملاكى بنفس مكان الحادث بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوى.


وأسفر الحادث عن وفاة مفتي عزت عبدالرجال، ٤٥ سنة، مقيم أسيوط وإصابة كلا من أحمد جابر محمد محمود، ٦٠ سنة،  مصاب بكدمات متفرقة، صفاء على حسين صابر، ٦٤ سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف الأيمن، طلعت محمد عبد المنعم عبد الرحمن، ١٢ سنة، كدمة بالركبة اليسرى، فؤاد عبد الرجال جمعة، 27 سنة، مركز بدر، كدمات متفرقة بالظهر، واشتباه كسر بالساق الأيمن، يوسف مصطفى عزت، ١٠سنوات، اشتباه نزيف بالمخ، حمدي توفيق حلمي، ٣٧سنة، كدمة بالعمود الفقري، عبدالرحمن حمدي توفيق، ١١ سنة، اشتباه كسربالساق اليمني، ندي محمد زكي، ٢٦سنة، كدمة بالرأس، مريم علي أبو العينين، ١٥ سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محسن أحمد محمود، ٧٦ سنة، اشتباه كسر بالفخذ اليمنى. 

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وكانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد  بوقوع حادث مروري ووجود متوفى ومصابين  بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل محمل أغنام كما تصادف مرور سيارتين ملاكى واصطدما ببعضهما وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم للمستشفيات لتلقى العلاج،

فيما تحفظت القوات علي السيارات المتهشمة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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