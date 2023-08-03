الجمعة 04 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الطقس الآن، سحب رعدية تتكاثر أقصى الجنوب

أمطار رعدية، فيتو
أمطار رعدية، فيتو

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية الآن تشير إلى تكاثر السحب الرعدية  على مناطق من أقصى جنوب البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الجمعة 4-8-2023 في محافظة الفيوم

حالة الطقس غدًا الجمعة 4 - 8 -2023 بوادي النطرون

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس رطب ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلى جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا.  

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ومن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على أقصى جنوب البلاد "حلايب، شلاتين، بحيرة ناصر، أبو سمبل".


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة والقاهرة الكبرى.

 

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من حرارة الطقس المتوقعة فى الظل بقيم تتراوح من 3:4 درجات مئوية.

 

حالة الطقس خلال أغسطس


وكانت قد كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس وفقا للبيانات المناخية التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أعلى معدلات رطوبة فى فصل الصيف تسجل فى شهر أغسطس مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال شهر أغسطس. 

ويساعد ذلك أيضا على تهيئة الفرصة لتكون الشبورة المائية التى قد تكون كثيفة فى بعض الأحيان  خلال ساعات الليل المتأخرة وفى الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ومن المتوقع ان يكون معدل درجات الحرارة فى شهر أغسطس تتراوح بين ٣٤ إلى ٣٧ درجة مئوية  وقد يتخلله موجات شديدة الحرارة  ولكن لن تكون موجات طويلة مثلما شاهدنا فى يوليو ٢٠٢٣،خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس من المتوقع أن يمتد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا  برياح شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء.

 

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