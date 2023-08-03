الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا الجمعة 4-8-2023 في محافظة الفيوم

قناطر اللاهون بالفيوم،
قناطر اللاهون بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس شديد الحرارة نهارا، حتى ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة 37  درجة نهارا، 25 درجة ليلا.

شروط قياس درجات الحرارة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهى:

1-وجود جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء

2-لا يتأثر بالرياح

3- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

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وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء فى حيز هوائى غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة فى الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء، فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد  أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.

نصائح من هيئة الأرصاد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين العديد من النصائح لمواجهة الحارة وجاءت كالتالى:

1_ الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2_عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3_ ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4_ التواجد في أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5_ ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6_ عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

 

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