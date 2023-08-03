أفضل 10 سيارات مبيعا داخل السوق المصري

استعرض تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة تصل نحو 60%، ليكون إجمالي السيارات التي تم بيعها ما يقرب من سيارة في يونيو 2023 مقابل 12.346 سيارة في يونيو 2022.



ونرصد في التقرير التالي ترتيب مبيعات الملاكي في يونيو وفقًا لما نشره مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وهي كالتالي:



1- نيسان 1067 سيارة بحصة 21%.

2- رينو 745 سيارة بحصة 15%.

3- بي واي دي 432 سيارة بحصة 9%.

4- شيري 367 سيارة بحصة 7%.

5- هيونداي 320 سيارة بحصة 6%.

6- سوبارو 255 سيارة بحصة 5%.

7- تويوتا 252 سيارة بحصة 5%.

8- سيتروين 250 سيارة بحصة 5%.

9- MG بعدد 238 سيارة بحصة 5%.

10- سوزوكي 211 سيارة بحصة 4%.



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ارتفع معدلات البحث على مؤشرات البحث جوجل عن أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المصري خلال الساعات الماضية، وبالتزامن مع طرح موديلات 2024 فى السوق المحلى خلال الايام الجارية، وكانت أسعار سيارات نيسان سنترا موديل 2024 داخل السوق المحلي، من أكثر الموضوعات بحثًا.

وتتميز نيسان سنترا موديل 2024، بالعديد من المميزات السلامة والمحرك صاحب الأداء العالي على الطرق العامة، وساهم ذلك في ارتفاع أسعار سيارات نيسان إلى 72 الف جنيه.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة نيسان كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي أطلقها الوكيل المحلى على العلامة التجارية نيسان، على سيارات نيسان سنترا 2024 خلال شهر يوليو لعام 2023.

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات نيسان سنترا، داخل السوق المحلى وهي كالتالي:

أسعار سيارات نيسان سنترا 2024



يصل سعر الفئة الأولى Upper الى 740.500 ألف جنيه.