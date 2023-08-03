تظهر عند السرعة الزائدة، تعرف على أسباب تقطيع محرك السيارة

يتساءل العديد من قائدي السيارات عن أسباب تقطيع المحرك التي تتعرض لها السيارات خلال القيادة، وتسبب تعطل السيارة على الطرق، ويدفع البعض للذهاب لمراكز الصيانة.

ونرصد في التقرير التالي أهم أسباب تقطيع المحرك عند زيادة السرعة والضغط على دواسة الوقود:



1 – انسداد فلتر الوقود أو الخراطيم الواصلة ما بين الخزان والمحرك، سواء كان الانسداد بسيط أو شبه كلي، ويترتب عليه نقص كمية الوقود الواصلة للمحرك.

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2 – تعطل او تلف ما بمضخة الوقود، ويمكن للرواسب ان تعطل عمل الطرمبة بشكل طبيعي وتجعلها لا تضخ الكمية المطلوبة، والى جانب ذلك فإن تقادم عمر المضخة وتعرضها المستمر للحرارة يعجل بضعقها وتلفها.



3 – عطل البخاخات سواء كان بتوقف بعضها عن العمل أو حدوث خلل في عملية الحقن، والطبيعي أن البخاخات تحول الوقود المسال إلى رذاذ، وعادة ما تكون المشكلة في تراكم الأوساخ أو اتساع مخرج الوقود بحيث تصبح قطرات الوقود أكبر حجمًا.



4 – انسداد في فلتر الهواء نتيجة تراكم الترسيبات.



5 – وجود خلل بحساس تدفق الهواء

والذي يحدد حجم الهواء الذي سوف يتم مزجه مع الوقود من أجل الاحتراق المثالي.



6 – تلف شمعات الاحتراق البواجي

عمل البواجي الطبيعي توفير شرارة كهربائية مناسبة في التوقيت والقوة من أجل إشعال الوقود.



7 – تلف الكويلات

تقوم بمضاعفة فرق الجهد الصادر عن البطارية إلى شمعات الاحتراق، وتقوم بإيصال الجهد إلى ما يقارب 30 ألف فولت، وفي حال انخفاضه عن ذلك، فإن الشمعات لا يمكنها إصدار شرارة مناسبة للمحرك.



8 – تلف أسلاك التوصيل التي تصل ما بين شمعات الاحتراق والكويلات أو بين البطارية والكويلات، ويختلف توزيع وعدد وحجم هذه الأسلاك بحسب نوع السيارة ونظام الإشعال.



فلتر الهواء مسئول عن تنقية الهواء من الغبار والأتربة والشوائب قبل دخوله حجرة الاحتراق المحرك بطبيعته يتعرض لدرجات حرارة عالية، ويظل بحاجة ماسة للتنفس الجيد

وفلتر الهواء هو من يساعد في ذلك، ولذلك مهم جدا ان نتأكد من عدم انسداده بالاتربة ، وأن نستبدله في الوقت المناسب لأن اسداده يعني اختناق المحرك وتعريضه لمشكلات كبيره.

تحدث مشاكل فلاتر الهواء عندما تقوم الأتربة والغبار بسد مسامات الفلتر، ما يعيق عمله ويؤثر على عملية الاحتراق في السيارة، ومن هنا تبدأ مشكلة التقطيع والاهتزازات والأصوات غير المريحه باختصار تلف الفلتر سبب قوى لاهتزاز وتقطيع السياره.



تعد قواعد المحرك من أهم اسباب اهتزاز السيارة اذا تعرضت للتلف وتآكلت بطانتها او حشوتها المطاطية.