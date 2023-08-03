الجمعة 04 أغسطس 2023
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منوعات

العمر مجرد رقم، امرأة سعودية تعود للدراسة في سن 110 أعوام

نوضاء القحطاني، فيتو
نوضاء القحطاني، فيتو

مهما تقدم العمر بالشخص إلا أن الرغبة في التعلم تبقى لديه، وفي واقعة غريبة، أعربت إدارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، عن تقديرها لامرأة سعودية تدعى، نوضاء القحطاني، والتي تبلغ من العمر 110 أعوام، وذلك لالتحاقها بالحملة الصيفية للتوعية، ومحو الأمية.


ومن جانبه ذكر نجل المرأة السعودية أن "والدته تعيش في الأمواه أحد المراكز التابعة لمنطقة عسير( جنوب غرب) المملكة، وقد تم تسجيلها في صيف هذا العام للدراسة، وشعرت والدتي بالسعادة لهذه الفرصة للتعليم، والتي حرصت عليها لتعلم أمور دينها".

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وتابع أن "والدته شاركت زميلاتها من كبيرات السن متعة التعلم والعلم، حيث تعود من الدرس وهي تشعر بالسعادة، وتقوم بالكتابة وقراءة القرآن، وتثمن لحكومتنا الرشيدة هذه الفرصة".
 

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السعودية محو الامية منطقة عسير إدارة التعليم السعودية

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