الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بمحافظة البحيرة، فيتو

عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور مديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.

 
ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة. 

 

Advertisements


حيث أكد السكرتير العام المساعد، خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

 

وتناشد محافظة البحيرة المواطنين المتقدمين من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم الالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب.

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو
السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو

تقنين أوضاع اليد بنطاق البحيرة

وفي إطار متصل، عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر  - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية والمهندس مدحت الشرمة - مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية. 


حيث تناول الاجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع الموافقة على 400 طلب تقنين لواضعى اليد بنطاق 6 مراكز بالبحيرة وهى الدلنجات وكوم حمادة ودمنهور وإيتاى البارود وأبو المطامير ووادى النطرون وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

 

وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.

txt

تعليم البحيرة يحصد المراكز الأولى بمسابقتى كانجارو وهيبو الدولية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

السكرتير المساعد بالبحيرة البحيرة أراضى أملاك الدولة تقنين اراضي املاك الدولة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

خطة تخفيف أحمال الكهرباء فى محافظة البحيرة (مستند)

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بأسواق محافظة البحيرة (فيديو)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

جمال شعبان يقدم الوصايا العشر للحماية من الجلطات، ويكشف مفاجأة عن سن المصابين بها

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الجمعة 4-8-2023 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية