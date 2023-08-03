السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

عقد اليوم كامل غطاس - السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، والعمل على رفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين، بهدف حصول الدولة والمواطن على حقوقهم، وذلك بحضور مديرى إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.



ويأتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك للحفاظ على حق الشعب وتأكيدًا لهيبة الدولة.

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حيث أكد السكرتير العام المساعد، خلال الاجتماع أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعي بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل.

وتناشد محافظة البحيرة المواطنين المتقدمين من واضعى اليد لتقنين أوضاعهم الالتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب.

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو

السكرتير المساعد بالبحيرة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، فيتو

تقنين أوضاع اليد بنطاق البحيرة

وفي إطار متصل، عقد اليوم اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، إجتماعًا لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لفحص ومعاينة وتسعير والبت فى طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية والمهندس مدحت الشرمة - مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، ومديرى إدارات الاملاك بالوحدات المحلية والجهات التنفيذية.



حيث تناول الاجتماع إستعراض مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع الموافقة على 400 طلب تقنين لواضعى اليد بنطاق 6 مراكز بالبحيرة وهى الدلنجات وكوم حمادة ودمنهور وإيتاى البارود وأبو المطامير ووادى النطرون وجاري البت في باقي الطلبات تباعًا بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.

وخلال الإجتماع شدد السكرتير العام على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء واستكمال باقي إجراءات التقنين.