تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة فتاة داخل شقتها بالمقطم

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من عمرها داخل شقتها، بمنطقة المقطم.

مقتل فتاة داخل شقتها بالمقطم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة قسم شرطة المقطم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة تدعى “فاطمة” فى العقد الثالث من عمرها، بها أثار سحجات فى مناطق متفرقه بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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واستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.



ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مفاجآت جديدة في واقعة سيدة الثلاجة بالإسكندرية

وفى سياق آخر كشفت تحقيقات نيابة الرمل ثان بالإسكندرية في واقعة قتل عاطل مسجل خطر لسيدة تربطه به علاقة غير شرعية ووضع جثتها بجوال بلاستيك داخل ثلاجة بشقة في شارع الترعة المردومة، عن مفاجآت صادمة إذ تبين أن المتهم استعان بشخصين لإخفاء الجثة، الأول يدعى "م.ح.ح.م" 36 عامًا، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، عاطل، وله سجل إجرامي "اتجار بالمخدرات".



وتبين أن المذكور أحضر للمتهم أكياس بلاستيكية لوضع الجثمان بداخلها ومروحة لإخفاء أي روائح كريهة سوف تظهر من جثمان المتوفاة، بينما أعطاه المتهم المتعلقات الشخصية للمجني عليها للتخلص منها.



وبحسب التحقيقات استعان المتهم آخر يدعى "س.ك.أ.ص" 46 سنة، عاطل، مقيم الرمل ثان، له سجل إجرامي، ليضعا سويًا الجثمان داخل تلك الأكياس والاحتفاظ بها داخل ثلاجة المنزل.

كان مأمور قسم شرطة الرمل ثان إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية بشارع الترعة المردومة بدائرة القسم.

وباستصدار إذن من النيابة العامة انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الرمل ثان بالتنسيق مع الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثة سيدة موضوعة في جوال بلاستيك داخل الثلاجة بالشقة المشار إليها بها إصابات وفي حالة تعفن وينبعث منها رائحة كريهة.

وكشفت التحريات أن الجثة للمدعوة "أ.ع.ص.ع"، 30 سنة، ربة منزل، مقيمة مساكن الطبجية بلوك ٤ بدائرة قسم شرطة كرموز، وجرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وجه اللواء خالد البري، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق البحث من إدارة البحث الجنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، لتحديد مرتكبي الواقعة وكشف ملابساتها.

وأسفرت جهود فريق البحث عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "م.ج.ح" وشهرته "أبو العربي"، 31 سنة، له سجل إجرامي وكارت بقسم شرطة الرمل ثان.

وتبين من التحريات أن المتهم كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها.

وبحسب التحريات تعدى المتهم على المجني عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، وتعدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة.

تحرر محضر رقم 9903 لسنة 2023 بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.



