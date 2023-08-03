الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

الأعلى للجامعات يتفقد كلية الآثار بجامعة الأقصر

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

استقبل الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، لجنة قطاع الآثار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

 

وتفقدت لجنة قطاع الآثار التابعة للمجلس الأعلى للجامعات مبنى كلية الآثار، حيث تكونت اللجنة من كل منالدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور عمر عبد الكريم، رئيس قسم ترميم الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور خالد الناغية أستاذ الآثار والخبير بلجنة قطاع الآثار.

 

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ورافق أعضاء اللجنة،  الدكتور خالد عبد النعيم عميد الكلية، وكل من الدكتور منصور النوبي والدكتور بدوي إسماعيل عمداء الكلية السابقين وجمال السيد أمين عام الجامعة المساعد بالإضافة إلى الوكلاء ورؤساء الأقسام ومديري الوحدات.

 

وتفقدت اللجنة المكاتب الإدارية، ومعامل قسم ترميم الآثار، ومكاتب السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ومكتبة الكلية، والمتحف التعليمي، والمدرجات والقاعات الدراسية، ومقرات الوحدات المساندة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والكنترول، ثم اختتمت اللجنة أعمالها بزيارة  رئيس الجامعة والتقاط الصور التذكارية.


 

موعد التقديم للسكن بالمدن الجامعية

كما ترأس الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، اجتماع لجنة متابعة الإجراءات التنفيذية لتشغيل الخدمات الإلكترونية للتقدم للمدن الجامعية؛ استعدادًا لبدء إجراءات تسكين الطلبة والطالبات بمدن الجامعة للعام الجامعي الجديد 2023-2024.

 

وحددت اللجنة  موعد التقدم للسكن بالمدن الجامعية والإسكان المتميز،  للطلاب الجدد والقدامى، على أن يبدأ من 5 / 8 / 2023 م حتى 7 / 9 / 2023 م  على أن يتم فتح باب التقدم للطلاب الجدد والمتخلفين إذا لزم الأمر لذلك.

 

ويتم التقدم للمدن الجامعيةخلال المدة المحددة، من خلال الرابط:
https://alzahraa.mans.edu.eg/studentApplications

 

وبشأن الأوراق المطلوبة من الطالب عند تسكين الطلاب المقبولين فهي:  ( 2 صورة بطاقة + 2 صورة شخصية + صورة بطاقة الترشيح للطلاب الجدد + صورة بطاقة ولي الأمر مدون عليها رقم تليفونه ) وذلك تمهيدًا لطباعة الكرنيهات.


ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بالانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، لبدء إجراءات تسكين أبناء الجامعة من الطلبة، والطالبات، وتوفير كافة سبل الراحة لهم؛ لتوفير مناخ جيد، يساعدهم في تحسين التحصيل الدراسي.

 

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