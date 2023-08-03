يوسف الشريف يجتمع بـ ماندو العدل استعدادا لـ "الراكون"

يوسف الشريف، اجتمع مؤخرا الفنان يوسف الشريف بالمخرج ماندو العدل، للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمسلسل الراكون الذي يعود به يوسف للساحة الدرامية بعد غياب ثلاثة أعوام.

وحضرت الاجتماع الكاتبة إنجي علاء زوجة يوسف الشريف نظرا لكون المسلسل من تأليفها، كما أنها تناقشت في بعض التفاصيل الفنية مع ماندو خاصة أنها ما زالت تكتب حلقات المسلسل.

ومن المفترض أن يتم ترشيح أبطال المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة لبدء التصوير، بعد أن ينتهي ماندو العدل من جولة فيلمه الجديد "ع الزيرو " بدول الخليج.

Advertisements

آخر أعمال يوسف الشريف

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف مسلسل "كوفيد 25"، الذي عرض في رمضان 2021، من 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يتوفى ابنه فيعيش عقدة فيقرر أن يتحول إلى يوتيوبر ليبتعد عن مواجهة البشر، ويكتشف مرضا خطيرا يصيب البعض، ويقرر الذهاب مرة أخرى للمستشفى الذي كان يعمل به منذ سنوات خوفًا من أن يؤذى البعض مثلما قام بإيذاء ابنه وآخرين، ليلتقى بنماذج وشخصيات إنسانية متعددة داخل المستشفى، كل منهم له قصة وخط درامي خاص به.