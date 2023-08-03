تعرف على السر وراء اسم فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي!"

بعد إطلاق المقدمة الإعلانية الرسمية الأولى لفيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي!، أثار اسم الفيلم تساؤلات عديدة حول معناه، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما والكوميديا السوداء، حيث يجسد محمد فراج دور لاعب يدعي فقدان البصر من أجل الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين كي يتمكن من السفر إلى أوروبا ويعد اسم الفيلم من أكثر الأسماء غرابة وتفردًا، فما هي القصة وراء هذا الاسم؟

أصل كلمة ڤوي

تم الإشارة في الإعلان بأن ڤوي كلمة تقال من قبل لاعبي كرة القدم المكفوفين عند تواجدهم حول الكرة كي لا يصطدموا ببعضهم أثناء اللعب. يرجع أصل كلمة Voy إلى اللغة الإسبانية وتعني "أنا قادم" وتستخدم في التواصل بين لاعبي كرة الجرس للمكفوفين والتي نشأت واشتهرت في إسبانيا خلال عشرينيات القرن الماضي حتى أصبحت رياضة رسمية لدى الاتحاد الدولي لرياضات المكفوفين بعد إضافة القواعد المعترف بها دوليًا، وتمت إضافة الرياضة إلى دورة الألعاب البارالمبية الصيفية في أثينا عام 2004.

Advertisements

قاعدة ڤوي

قاعدة "ڤوي" هي القاعدة الأساسية للّعب السلس في مباراة كرة القدم للمكفوفين، حيث يجب على كل لاعب لا يستحوذ على الكرة أن يشير إلى موقعه بقول كلمة "ڤوي" بوضوح وبشكل مباشر، لأنّ ما يرشد اللّاعبين هو أصوات اللّاعبين الآخرين الذين يمرّرون الكرة، وعليهم الاستماع لخصومهم الذين يصرخون كلمة "ڤوي"؛ لذا تعد "ڤوي" كلمة محورية حيث يستطيع اللاعب حامل الكرة من خلالها معرفة موقع خصومه.

على الرغم من أن حرف "V" في اللغة الأسبانية ينطق "B" إلا أنه عالميًا تم اعتماد نطق الكلمة بحرف "V" حتى أصبحت الغالبية من سكان أمريكا الجنوبية أيضًا ينطقوها بهذا الشكل.

تفاصيل الفيلم

وقد تحدد موعد عرض الفيلم في دور السينما المصرية في ٢٣ أغسطس المقبل، ثم في ٢٤ من نفس الشهر في جميع البلاد العربية.

ڤوي! ڤوي! ڤوي! بطولة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حنان يوسف، محمد عبد العظيم وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي. الفيلم من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال.