الجمعة 04 أغسطس 2023
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اقتصاد

تراجع مبيعات الأوتوبيسات المجمعة محليا خلال النصف الأول من 2023

سيارات،فيتو
سيارات،فيتو

استعرض تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك، تراجع  مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا بنسبة  تصل نحو 49.4% أي ما يعادل  3022 أتوبيس، علي عكس العام الماضي الذي شهد بيع ما يقرب من  5.975.
 

ووفقا لما نشره تقرير مجلس وهبطت مبيعات الأوتوبيسات المستوردة بنسبة 68.8% لتصل إلى 960 أتوبيس، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ مايقرب 3077 أتوبيس.

 

وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات، أن تراجع مبيعات الأتوبيسات خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة تصل نحو 56% لتصل إلى  3.982 الف اتوبيس، وكان ذلك التراجع بسبب وقف الاستيراد وصعوبة دخول مكونات السيارات داخل السوق المصري.
 

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استعرض تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، بنسبة تصل نحو  60%، ليكون إجمالي السيارات التي تم بيعها ما يقرب من  سيارة في يونيو 2023 مقابل 12.346 سيارة في يونيو 2022.

 

ونرصد في التقرير التالي ترتيب مبيعات الملاكي في يونيو وفقًا لما نشره مجلس معلومات سوق السيارات المصري الأميك، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وهي كالتالي:
 

1- نيسان 1067 سيارة بحصة 21%.


2- رينو 745 سيارة بحصة 15%.


3- بي واي دي 432 سيارة بحصة 9%.


4- شيري 367 سيارة بحصة 7%.


5- هيونداي 320 سيارة بحصة 6%.


6- سوبارو 255 سيارة بحصة 5%.


7- تويوتا 252 سيارة بحصة 5%.


8- سيتروين 250 سيارة بحصة 5%.


9- MG بعدد 238 سيارة بحصة 5%.


10- سوزوكي 211 سيارة بحصة 4%.
 

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