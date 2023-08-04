آخرهن داليدا خليل.. حسناوات ارتبطت أسماؤهن بالهضبة عمرو دياب (فيديوجراف)

وتصدر اسم الهضبة عمرو دياب واللبنانية داليدا خليل محركات البحث وأصبحا حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور داليدا خليل برفقة الهضبة في صور رومانسية انتشرت كالنار في الهشيم أمس على “السوشيال ميديا” ولم يتم الكشف بعد عن الظروف التي جمعت داليدا خليل وعمرو دياب في هذه الصور الرومانسية.

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