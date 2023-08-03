الأوقاف تنظم رحلة ترفيهية للأطفال المشاركين بالبرنامج الصيفي

نظمت مديرية أوقاف جنوب سيناء رحلة ترفيهية مجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد الصحابة بشرم الشيخ، قاموا خلالها بزيارة المناطق السياحية، يأتي ذلك ضمن عدد من الرحلات المجانية التي تنظمها وزارة الأوقاف للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفي للطفل.

يأتي ذلك في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للطفل وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الأنشطة الترفيهية للأطفال واهتمامًا بالجانب الترفيهي التعليمي للطفل، بما يسهم بصورة كبيرة في بناء وتطوير شخصية الأطفال وتنمية إبداعاتهم والتفاعل مع العالم والتعرف على الطبيعة من حولهم.

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وخلال الجولة أبدى الأطفال انبهارهم وسعادتهم الكاملة بهذه الرحلة، مشيدين بالبرنامج الصيفي للطفل وسعادتهم الغامرة بهذه الجولة التثقيفية الترفيهية.

وكرمت مديرية أوقاف شمال سيناء عددًا من الأطفال المتميزين المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل، بمسجد أبي حنيفة بأبي صقل، بحضور الشيخ عبد الباقي جودة فرج مدير الدعوة، والشيخ أيمن جعفر مدير إدارة أوقاف شرق العريش، وعدد من أئمة أوقاف شرق العريش.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية الورش التفاعلية للأطفال داخل المساجد من خلال البرنامج الصيفي للأطفال.

وقررت وزارة الأوقاف تنظيم مائة ندوة عن آداب معاملة السائح يوم الاثنين القادم والأولوية للمناطق ذات الطبيعة السياحية.

وتهدف الندوات الى التعريف بأهمية السياحة وآداب معاملة السائح وبيان أنه ضيف كريم علينا وعلى بلدنا ويجب أن نظهر بالوجه الحضاري الذي يليق بنا وبديننا وقيمنا وأخلاقنا وعمق حضارتنا الضاربة لأكثر من سبعة آلاف عام في عمق التاريخ.

وصرح الدكتور عبد الله حسن - مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية ورئيس لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف بأن محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف قد اعتمد منح شهادة الجودة والاعتماد لمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ ).

ويأتي ذلك لما يتميز به المسجد من تاريخ عظيم ومكانة كبيرة ليس في نفوس المصريين وحدهم بل في نفوس كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ممن سعدوا بزيارته أو الصلاة فيه أو تلقي العلم في رحابه، ولا سيما بعد التطوير العظيم غير المسبوق للمسجد، فضلًا عن استعادة المسجد لكامل دوره الدعوي والمجتمعي من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية.

واعتمد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عشرة مساجد جديدة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الدرجة الأولى الفئة ( أ )، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده حتى تاريخه ( 12) مسجدًا، وذلك على النحو التالي:



1. القاهرة - مسجد الإمام الحسين - الجمالية.

2. القاهرة - مسجد حسن الشربتلي - التجمع الخامس.

3. القاهرة - مسجد المهند - التجمع الخامس.

4. القاهرة - المسجد الجامع - مدينتي.

5. القاهرة - مسجد الرحمن - الرحاب.

6. جنوب سيناء - مسجد الصحابة - شرم الشيخ.

7. جنوب سيناء - مسجد الروضة ال- الطور.

8. البحر الأحمر - مسجد الميناء - الغردقة.

9. المنوفية - مسجد سيدي شبل - الشهداء.

10. دمياط - مسجد الرحمة - رأس البر.

11. أسيوط - مسجد البقلي - مدينة أسيوط.

12. الوادي الجديد - مسجد التواب الرحيم (المجمع الإسلامي) - الداخلة.



جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.