الخميس 03 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مخرج عرض الزائر: نتمنى نشرف معهد فنون مسرحية وهدفنا إرضاء الجميع

مسرحية الزائر، فيتو
مسرحية الزائر، فيتو

عبر إبراهيم أشرف مخرج عرض الزائر لمعهد الفنون المسرحية، عن سعادته بردود فعل الجمهور على مشاركة العرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض. 

 

المخرج إبراهيم أشرف 

وقال إبراهيم أشرف في تصريح ل "فيتو" أن هدفهم هو تقديم عرض متكامل ينال إعجاب الجميع، قائلا: "ردود فعل الجمهور مع كل ليلة عرض تسعدنا للغاية وتدفعنا لتقديم المزيد والأفضل دائما". 

المخرج إبراهيم أشرف، فيتو 

وأضاف مخرج عرض الزائر: "نتمنى أن نكون شرفنا المعهد العالي للفنون المسرحية وقدمنا عرض يليق بالمعهد.. ونحن نقدم فن نحبه للغاية ونستمتع ونحن نقدم مسرح". 

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مسرحية الزائر 

عرض الزائر من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، بطولة أمير عبد الواحد، إياد أمين، يارا المليجي، نورا مهدي، مونيكا هاني، عمر صلاح، فادي ثروت، ديكور سامح محمد، إضاءة ياسمين هاني، أزياء أمل حسام، مكياج رحمة عمر، العرض من تأليف جي بي بريستلي، مخرج منفذ أسامة الهادي ومساعد إخراج محمد خالد، وإخراج إبراهيم أشرف. 

المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام.

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد".

 

عروض المهرجان القومي للمسرح  

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

 

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

الزائر تختتم مشاركتها بالمهرجان القومي للمسرح بحضور لجنة تحكيم العروض (صور)

أكاديمية الفنون تبدأ مشاركتها في المهرجان القومي للمسرح بـ "الزائر"

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