الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

الزائر تختتم مشاركتها بالمهرجان القومي للمسرح بحضور لجنة تحكيم العروض (صور)

مسرحية الزائر، فيتو
مسرحية الزائر، فيتو

اختتم فريق العرض المسرحي "الزائر" من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون بالهرم، ليالي مشاركته في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة. 

 

وشهد العرض أمس الثلاثاء لجنة تحكيم العروض المسرحية والتي تتكون من الفنان أشرف عبد الغفور (رئيسا)، وعضوية كل من: الفنان مجدي كامل،  المخرج نادر صلاح الدين، الموسيقار طارق مهران، مهندس الديكور محمد الغرباوي، الدكتورة سحر حلمي هلالي، الناقد جرجس شكري ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن. 

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المهرجان القومي للمسرح 

ويقام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض هذا العام، في الفترة من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس الجاري، وتحمل اسم الزعيم عادل إمام. 

وكرم المهرجان هذا العام كوكبة من الرموز الفنية والمسرحية والتي تضم كل من: "صلاح عبد الله، رياض الخولي، خالد الصاوي، محمد أبو داود، أحمد فؤاد سليم، رشدي الشامي، محمد محمود، سامي عبد الحليم، مصممة الديكور نهى برادة، الكاتب محمد السيد عيد". 

عروض المهرجان القومي للمسرح 

ويتنافس في مسابقة العروض المسرحية هذا العام (37) عرضا من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضي، وجاءت قائمة العروض المشاركة كالتالي: من الفرق المستقلة والحرة يشارك (5) عروض، وفرق الهواة والنقابات الفنية ومنظمات المجتمع المدني، والمسرح الخاص والجامعي( 5 ) عروض، ويشارك البيت الفني للمسرح بـ6 عروض.

كما تشارك دار الأوبرا المصرية بعرض واحد، وتشارك أكاديمية الفنون، بـ3 عروض، ويشارك مركز الهناجر للفنون بعرضين، أما الهيئة العامة لقصور الثقافة فتشارك في المهرجان بـ6 عروض، ويشارك صندوق التنمية الثقافية بـ4 عروض، أما وزارة الشباب والرياضة تشارك بعرضين، ويشارك البنك الأهلي بعرض واحد، وشركة الشرقية للدخان تشارك بعرض أيضا، وتشارك شركة كينج توت بعرض ممثلة لمسرح القطاع الخاص.

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