الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جوجل ماب: كثافات مرورية بسيطة بشارع رمسيس (فيديو)

شارع رمسيس، فيتو
شارع رمسيس، فيتو

استعرض تطبيق خرائط جوجل، الحالة المرورية، اليوم الخميس، حيث سيطر اللونان الأخضر والبرتقالي على معظم الطرق والكباري والميادين، في شوارع القاهرة والجيزة.  

وأوضح تطبيق خرائط جوجل، الذي عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن هناك كثافات مرورية بسيطة بشارع رمسيس وتستمر حتى تقاطع طريق صلاح سالم، ثم تزداد الكثافات بدءا من شارع العروبة وحتى نفق الطيران، وفى محافظة الجيزة هناك كثافات مرورية بشارع الهرم بسبب غلق أجزاء منه وكذلك كثافات مرورية عالية بشارع فيصل حتى كوبرى الجيزة المعدنى. 

Advertisements

وزارة الداخلية تواصل ضبط المخالفات المرورية 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور

وكثفت إدارات المرور خدماتها على كافة المحاور والطرق الرئيسية في ضوء المتغيرات الجوية لاتخاذ التدابير اللازمة، وذلك لمنع وقوع حوادث، مع إغلاق بعض الطرق الصحراوية في حالة انعدام الرؤية أمام قائدي السيارات.

ونبه مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور على قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات للقيادة الآمنة في ضوء المتغيرات الجوية.

وأوضح المصدر أن أفضل نصيحة للتغلب على الشبورة عدم قيادة السيارة حتى تصبح الرؤية جيدة وتجنب القيادة خارج نهر الطريق تماما، والالتزام بتعليمات رجل المرور.

 

تعليمات المرور

وأشار إلى ضرورة أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية، وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة حتى تشعر الغير بوجودك، ومضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك، والسير في الحارة الوسطى من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

نتائج الحملات المرورية بالطرق

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (49016) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (16900) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (310) مخالفات السير بدون تراخيص، 12 دراجة نارية مخالفة، 34  مخالفة موقف عشوائي، 12 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

قانون المرور، اعرف الرسوم والضرائب على السيارات سنويا

txt

قانون المرور الجديد، 10 مخالفات لا يجوز التصالح فيها

حوادث طرق 

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وتتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية.

شارع رمسيس المرور الحالة المرورية تطبيق جوجل ماب خرائط جوجل

مواد متعلقة

قانون المرور، تعرف على حجم الزيادة السنوية للرسوم والضرائب على السيارات بالقانون

عقوبة السير عكس الاتجاه في قانون المرور الجديد ‏

خدمات نيابات المرور، في منزلك، أون لاين

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية