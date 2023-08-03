الخميس 03 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مدى تأثر الاقتصاد المصري حال رفع سعر الفائدة

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس اجتماعها الخامس خلال هذا العام، لاتخاذ القرار بشأن تحديد سعر الفائدة وحسم مصيرها، خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة خلال اجتماعه الأخير.

 

ويترقب العديد من المستثمرين بالسوق المصري نتائج هذا الاجتماع، لما له من تأثير كبير على القطاعات الاقتصادية بالدولة، ومواجهة ارتفاع نسب التضخم وسد عجز الموازنة العامة.

 

توقعات اجتماع المركزي المصري 

قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع عدم رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال الاجتماع الذي سيعقد اليوم، لما له من عدة نتائج وتبعات تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري في العديد من الجوانب والمجالات، مشيرا إلى أن التثبيت هو القرار الأقرب لاجتماع اليوم.

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الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي

مدى تأثر الاقتصاد المصري حال ارتفاع سعر الفائدة 

وأوضح أبو الفتوح خلال تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أنه في حال رفع سعر الفائدة من جانب المركزي المصري، فإنه سيكون غير محفز لسوق الاستثمار المصري، ومؤثر أيضًا على مدى تدفق الأموال الساخنة من الخارج، مما يؤثر على مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة.

 

أسباب عدم رفع سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المصري 

وأضاف، إن الفائدة مرتفعة بالفعل بشكل كبير، وهذا هو أحد أهم الأسباب التي تقضي بعدم رفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع المركزي اليوم، لافتًا إلى أن قرار الرفع، يضر ويعيق تحقيق نسب النمو الاقتصادي، التي تستهدفها الدولة في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية بها، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة.

 

توقعات صندوق النقد الدولي بشأن النمو الاقتصادي المصري 

وأشار أبو الفتوح إلى أن صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري إلى ٣,٧٪ خلال هذا العام، مؤكدًا على أن أي رفع يزيد من تكاليف التمويل وكبح زيادة معدلات التضخم، إضافة إلى ارتفاع أعباء الدين الخارجي للدولة، لأن الحكومة هي المقترض الأول والأكبر.

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قرارات آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في آخر اجتماع لها يوم الخميس 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

 

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