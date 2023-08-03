الأرصاد: رياح ورمال وأمطار رعدية على جنوب البلاد (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم مازال فى المعدلات الطبيعية حيث ترتفع درجات الحرارة وتزداد نسبة الرطوبة.

وأضافت منار فى مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يامصر المذاع عبر فضائية القناة الأولى، أن فى شهر أغسطس ترتفع نسبة الرطوبة وهو يعتبر ذروة فصل الصيف بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي الذى يحمل بكتل هوائية ساخنة ولكن بمروره على البحر المتوسط يحمل أيضا ببخار الماء ما يسبب ارتفاع نسب الحرارة والرطوبة معا لأعلى معدل لها فى مصر خاصة فى شهر أغسطس.

Advertisements

وتابعت، أنه رغم وجود منخفض جوي فى طبقات الجو العليا حاليا الذى يعمل على انخفاض درجات الحرارة، إلا أن الطقس مازال خار رطب نتيجة تأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي، وبالتالى الطقس حار رطب نهارا ومائل للحرارة ليلا، وتزداد نسب الرطوبة فى فترة الليل.

واوضحت الدكتورة منار غانم، أن الرياح تنشط ليلا ما يشعر بأن الطقس لطيف، ولكن تكون الرياح شديدة على جنوب البلاد ما يجعلها محملة بالرمال والاتربة، وهناك احتمال لتساقط الأمطار الرعدية الغير مؤثرة أيضا على جنوب البلاد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس حار رطب صباحًا، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة

كما توقعت أن يسود طقس معتدل رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وعلى جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد، وعلى السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 26 والعظمى 35

القاهرة: المحسوسة: 38

العاصمة الإدارية: الصغرى 26 والعظمى 36

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 39

6 أكتوبر: الصغرى 25 والعظمى 36

6 أكتوبر: 39

بنها: الصغرى 25 والعظمى 35

بنها المحسوسة: 38

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 32

الإسكندرية: المحسوسة: 35

العلمين الجديدة: الصغرى 24 والعظمى 33

العلمين الجديدة: المحسوسة: 35

مطروح: الصغرى 23 والعظمى 31

مطروح: المحسوسة: 34

سيوة: الصغرى 24 والعظمى 37

سيوة: المحسوسة: 39

كاترين الصغرى 17 والعظمى 33

كاترين: المحسوسة: 35

بورسعيد الصغرى 25 العظمى 33

بورسعيد: المحسوسة: 36

الزقازيق: الصغرى 25 والعظمى 36

الزقازيق: المحسوسة: 39

الإسماعيلية الصغرى 25 والعظمى 36

الإسماعيلية: المحسوسة: 39

السويس: الصغرى 24 والعظمى 36

السويس: المحسوسة: 39

شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 40

شرم الشيخ: المحسوسة: 42

الغردقة الصغرى 29 والعظمى 39

الغردقة: المحسوسة: 41