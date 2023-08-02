أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض طفيف في سعر كيلو الفراخ البيضاء بالأسواق

أسعار الفراخ والبيض والكتاكيت في الأسواق، سجلت أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 2-8-2023، تباينًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر كيلو الفراخ البيضاء انخفاضًا طفيفًا في المزرعة اليوم، فضلًا عن استقرار سعر كرتونة البيض، واستقرار أسعار الكتاكيت والأعلاف.

«فيتو» في السطور التالية، تستعرض أسعار كل من: الدواجن والبيض والأعلاف والكتاكيت في المزرعة وفي المحلات اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023.

أسعار الدواجن اليوم، فيتو

أسعار الدواجن جملة في المزارع اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار الدواجن في المزارع «جملة» اليوم الأربعاء، حيث سجلت الفراخ البيضاء سعر من 59 إلى 60 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره أمس، وفيما استقرت أسعار الدواجن الحمراء والساسو لتتراوح من سعر 93 إلى 95 جنيهًا.

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أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الأربعاء

أما سعر الفراخ البيضاء والبلدي للمستهلك، فتباينت أسعار الفراخ البيضاء والبلدي في المحلات اليوم الأربعاء، وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء نحو 67 جنيهًا، ليبلغ أدنى سعر لها نحو 60 جنيهًا، مقابل 85 جنيهًا أعلى سعر لها.

وعن أسعار الدواجن البلدي، سجلت الدواجن البلدي في المحلات، متوسط سعر قدره 109.3 جنيه، ليبلغ أدنى سعر لها 75 جنيهًا مقابل 125 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الفراخ البلدي في الأسواق.

أسعار البيض في المزارع اليوم الأربعاء

فيما تباينت أسعار البيض في المزرعة، اليوم الأربعاء، إذ سجل سعركرتونة البيض الأحمر من 102 إلى 103 جنيهات، كرتونة البيض الأبيض من 98 جنيهًا إلى 100 جنيه، كرتونة البيض بلدي لتتراوح بين 104 إلى 105 جنيهات.

أسعار البيض في بورصة البيض اليوم الأربعاء

أما في بورصة البيض اليوم الأربعاء، فتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 100 إلى 100.75 جنيه، كرتونة البيض الأحمر من 100 جنيه إلى 103 جنيهات.

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الأربعاء

وعن أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء، سجل طن ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 15500 جنيه، ذرة أوكراني نحو 14200 جنيه، صويا 44% بسعر 29500 جنيه، صويا 46% بسعر 30500 جنيه، كسب صويا بسعر 29 ألف جنيه.

وعن أسعار أعلاف الدواجن، سجل العلف النامي 21 % بسعر من 21575 جنيها إلى 22950 جنيهًا، علف الناهي بسعر من 21440 جنيهًا إلى 22850 جنيهًا، علف بادي 23% يتراوح من 21690 جنيهًا إلى 23 ألف جنيه.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء

فيما تباينت أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم الأربعاء، حيث سجل كتكوت أربو سعر 10 جنيهات، كتكوت إيفيان بسعر 14 جنيهًا، كتكوت روص من 9 إلى 11.5 جنيه.

وسجل كتكوت كب بسعر 10 جنيهات، كتكوت روزي سعر 10 جنيهات، كتكوت أبيض بسعر 12 جنيهًا، كتكوت ساسو بسعر 12 جنيهًا، كتكوت أر بسعر 11 جنيهًا.

أسعار الكتكوت في بورصة الدواجن

أما أسعار الكتكوت اليوم الأربعاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، حيث تتراوح من 8 إلى 14 جنيهًا، حيث بلغ كتكوت أبيض قطعان من 6 جنيهات إلى 6.25 جنيه، كتكوت جيل ثاني سعر من 7 إلى 8 جنيهات، سعر كتكوت بلدي من 4.75 جنيه إلى 5.25 جنيه.

وتراوح سعر كتكوت ساسو من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات، كتكوت ساسو بيور بسعر من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات، كتكوت روز بيور سعر من 8 إلى 9 جنيهات، كتكوت هجين من 6 جنيهات إلى 6.75 جنيه.