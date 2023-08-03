أول إجراء من النيابة في واقعة انهيار عقار بني سويف ومصرع شخصين

قرر المستشار محمد ماهر رئيس النيابة الإدارية ببني سويف استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق معه بشأن انهيار عقار تسبب في مصرع شخصين.

النيابة الإدارية

وأجرت نيابة ناصر الإدارية، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي للمنزل الكائن بقرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، والذي انهار سقف إحدى غرفه مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣، مما أسفر عن مصرع شخصين.



وقام المستشار هاني ظريف - مدير نيابة ناصر الإدارية، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًّا من: المستشار مصطفى فريد - الوكيل العام، ومحمد ماهر - رئيس النيابة، المستشار محمود إبراهيم - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير ورئيس التنظيم بالوحدة.

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وتبين من المعاينة: أن العقار ضمن الكتلة السكنية القديمة، جرى بناؤه منذ فترة زمنية طويلة على مساحة ٨٠ مترًا دون ترخيص، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء ١ / ٨ / ٢٠٢٣، سقط سقف إحدى الغرف بالدور الثاني العلوي، وترتب على ذلك انهيار سقف الدورين الأول علوي، والأرضي أسفل الغرفة ذاتها، مما أسفر عن وفاة مواطنين بسن ٢١، ٢٤ عامًا.

كما كشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الرمال المستخدمة في تغطية الأسقف موضوع عليها طبقة سميكة من المادة الأسمنتية المستخدمة لتركيب سيراميك تلك الأسقف.

وتولت نيابة ناصر الإدارية التحقيق، حيث قرر المستشار محمد ماهر – رئيس النيابة، الآتي:

١) استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق بجلسة اليوم الخميس الموافق ٣ / ٨ / ٢٠٢٣.

٢) إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

٣) التنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لمتابعة إجراءات إخلاء العقار حرصًا على سلامة الأرواح، وجاري استكمال التحقيقات.



صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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