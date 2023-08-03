الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

أول إجراء من النيابة في واقعة انهيار عقار بني سويف ومصرع شخصين

النيابة الإدارية،
النيابة الإدارية، فيتو

قرر المستشار محمد ماهر رئيس النيابة الإدارية ببني سويف استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق معه بشأن انهيار عقار تسبب في مصرع شخصين.

 

النيابة الإدارية

وأجرت نيابة ناصر الإدارية، معاينةً لموقع الانهيار الجزئي للمنزل الكائن بقرية بني عدي، التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، والذي انهار سقف إحدى غرفه مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق ١ / ٨ / ٢٠٢٣، مما أسفر عن مصرع شخصين.


وقام المستشار هاني ظريف - مدير نيابة ناصر الإدارية، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلًّا من: المستشار مصطفى فريد - الوكيل العام، ومحمد ماهر - رئيس النيابة، المستشار محمود إبراهيم - وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من: نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ورئيس الوحدة المحلية لقرية بني عدي، ومدير الإدارة الهندسية، ومدير  ورئيس التنظيم بالوحدة.

 

Advertisements

 

وتبين من المعاينة: أن العقار ضمن الكتلة السكنية القديمة، جرى بناؤه منذ فترة زمنية طويلة على مساحة ٨٠ مترًا دون ترخيص، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه حوالي الساعة الخامسة من مساء يوم أمس الثلاثاء ١ / ٨ / ٢٠٢٣، سقط سقف إحدى الغرف بالدور الثاني العلوي، وترتب على ذلك انهيار سقف الدورين الأول علوي، والأرضي أسفل الغرفة ذاتها، مما أسفر عن وفاة مواطنين بسن ٢١، ٢٤ عامًا.

كما كشفت المعاينة عن وجود كميات كبيرة من الرمال المستخدمة في تغطية الأسقف موضوع عليها طبقة سميكة من المادة الأسمنتية المستخدمة لتركيب سيراميك تلك الأسقف.

وتولت نيابة ناصر الإدارية التحقيق، حيث قرر المستشار محمد ماهر – رئيس النيابة، الآتي:
١)  استدعاء مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر للمثول للتحقيق بجلسة اليوم الخميس الموافق ٣ / ٨ / ٢٠٢٣.
٢)  إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
٣) التنبيه على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر لمتابعة إجراءات إخلاء العقار حرصًا على سلامة الأرواح، وجاري استكمال التحقيقات.    
                                
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

 

نقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إختصاصات النيابة الإدارية أخبار النيابة أعضاء هيئة النيابة الإدارية أخبار نادي بني سويف نيابة بني سويف

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

كشف ملابسات قيام مسجل خطر بسكب البنزين في أحد شوارع مصر الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بالرأس في كرة القدم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

من بينها المظلوم والمحروقي وغراب، طرائف وغرائب الأضرحة في مصر

المزيد
الجريدة الرسمية