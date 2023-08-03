الخميس 03 أغسطس 2023
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رياضة

يوفنتوس ضد الريال، أليجري: سنبذل أقصى جهد في الكالتشو للوصول إلى دوري الأبطال

أليجري
أليجري

يوفنتوس ضد الريال، أبدى ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، رضاه عن أداء فريقه خلال مواجهة ريال مدريد، التي انتهت لصالح البيانكونيري بنتيجة 3-1 ضمن لقاءات الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة. 

وقال أليجري في تصريحات أبرزتها شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية: "لعبنا بشكل جيد في أول 25 دقيقة ودافعنا جيدا، كما كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في التحولات بالشوط الثاني".

وواصل"في العموم أنا سعيد بالأداء، ومن الطبيعي أن يتولى ريال مدريد زمام الأمور على المدى الطويل في اللقاء".

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وأتم المدرب "ريال مدريد يتمتع بأسلوب فني رائع وقوة بدنية كبيرة، إنه فريق قوي، لكننا لعبنا المباراة بوتيرة جيدة.. نحن أنهينا هذه الفترة  بطريقة إيجابية، وأدينا بشكل جيد رغم الحرارة والرطوبة".

وعن أهدافه بالموسم الجديد، قال أليجري "لسوء الحظ، خرجنا من البطولات الأوروبية رغم حصولنا على المركز الثالث في الدوري الذي منحنا حق اللعب بدوري الأبطال، لكن سنبدأ رحلتنا من جديد وسيتعين علينا التركيز في الدوري من أجل العودة للأبطال في الموسم بعد المقبل".

يوفنتوس ضد الريال

وحقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعتهما في الولايات المتحدة في الجولة التحضيرية للفريقين استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وتقدم مويس كين لاعب اليوفي بالهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 1، وعزز النتيجة تيموثي وياه في الدقيقة 20 واستطاع البرازيلي فينسيوس جونيور من تقليص الفارق لريال مدريد محرزًا هدف في الدقيقة 38 من تمريرة لتوني كروس لينتهي الشوط الأول بتقدم السيدة العجوز علي الملكي 2 / 1 وشهد الشوط الثاني ندية كبيرة بين الفريقين ومحاولات من الجانبين لكن دون جدوي حتى استطاع فلاهوفيتش خطف الهدف الثالث لليوفي لتنتهي المباراة بتفوق اليوفنتوس على ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

وأعلن المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن تشكيل فريقه ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس وديا خلال فترة الإعداد التي يقوم بها الفريقين في الولايات المتحدة استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل ريال مدريد علي النحو التالي:

تشكيل ريال مدريد 

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ناتشو، روديجير، فاسكيز، فران جارسيا.

خط الوسط: كروس، مودريتش، بيلينجهام، كامفينجا.

خط الهجوم: خوسيلو، فينسيوس.

رغبة مبابي 

وكشفت تقارير صحفية موعد تقديم ريال مدريد عرضه الرسمي للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف.

وينتهي عقد مبابي في حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، علمًا بأنه رفض تفعيل بند التمديد في عقده حتى صيف 2025.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي قبل بداية الموسم الجديد، من أجل تحقيق استفادة مالية.

ووفقا لـ"راديو ماركا" الإسباني، سيقدم ريال مدريد عرضه الرسمي لضم كيليان مبابي في نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح أن الريال ينوي الانتظار حتى الأيام الأخيرة من الميركاتو، معتمدًا على رغبة مبابي في اللعب للميرنجي، حتى يجبر سان جيرمان على قبول عرضه، وعدم الدخول في مجال للتفاوض من أجل زيادة السعر.

وكان ريال مدريد قريبًا جدًّا من ضم مبابي مجانا في الصيف الماضي، قبل أن يقرر اللاعب فجأة تجديد عقده مع باريس لمدة موسمين.

مدة غياب أردا جولر عن ريال مدريد 

وأعلن ريال مدريد بالفعل تعرض اللاعب لإصابة في الركبة لكن دون الكشف عن تفاصيل مدة غيابه.

وحسب صحيفة آس الإسبانية، سيغيب أردا جولر عن ريال مدريد لمدة شهرين، ما يعني غيابه عن عددا مهما من المباريات الرسمية للفريق مطلع الموسم على المستويين المحلي والأوروبي.

ويخوض ريال مدريد مباريات ودية في الولايات المتحدة الأمريكية حيث حقق الفوز على مانشستر يونايتد وميلان قبل أن يخسر الكلاسيكو الودي أمام برشلونة بثلاثة أهداف دون رد.

وانتظرت جماهير ريال مدريد رؤية جولر على العشب لكن الأمر قد تأجل بسبب الإصابة.

وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد تحدث عن جودة أردا جولر وأهميته للفريق، وهو ما أكده توني كروس أيضا الذي شدد على ذكاء وأهمية الصفقة لمستقبل النادي.

وربما تتأثر فرص جولر في المشاركة بشكل منتظم مع ريال مدريد بتلك الإصابة خاصة في ظل غيابه عن أغلب فترة التحضير وجميع المباريات الودية.

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